Eşi ağlayarak yardım istemişti: Yeni Malatyaspor kalecisi Türkaslan’dan acı haber

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’un kalecisi Eyüp Ahmet Türkaslan, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Başımız sağ olsun! Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan” denildi.

TFF ve kulüpler, Ahmet Eyüp Türkaslan için başsağlığı mesajı yayımladı

TFF’nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, Ahmet Eyüp Türkaslan’ın vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, “İki gündür kalbimiz ve dualarımız bu güzide futbolcumuzun diğer tüm göçük altında kalan vatandaşlarımızla birlikte sağ salim bulunması içindi. Ancak ne yazık ki bu acı haberle bir kez daha kahrolduk. Ahmet Eyüp Türkaslan’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Yeni Malatyaspor camiasına başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun” denildi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kulüp de Ahmet Eyüp Türkaslan’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

(DHA-AA)