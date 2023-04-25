Eser Yenenler’in şikayet ettiği karikatüristin hapsi istendi

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenleri domuza benzeterek karikatür çizdiği ve hakaret içerikli açıklamalar yaptığı belirtilen karikatürist Öznur Kalenderin zincirleme hakaret” suçundan 3,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli karikatürist Öznur Kalenderin 14 Mayıs 2020 tarihinde Eser Yenenlerin yüzünü domuza karikatür haline getirdiği ve Eser Yenenler adlı dombili, 2 arkadaşı ile birlikte canlı yayında Nazım Hikmet ve Atatürkle aklı sıra dalga geçip komiklik (!) yapmış. Bak B.k çuvalına bende seni çizip komiklik yaptım nasıl?” şeklinde paylaşım yaptığı yer aldı.

SEVİMLİ DOMUZLARDAN ÖZÜR DİLERİM”

İddianamede şüpheli Öznur Kalenderin 11 Ocak 2022 tarihinde Bugün, emniyete çağrıldım ve ifade verdim. Canlı yayında Atatürkle dalga geçen dombili komik (!) Eser Yenenler, onu domuza benzeterek çizdiğim için beni mahkemeye vermiş. Mahçup oldum. Doğanın masum canlıları, sevimli domuzlardan özür dilerim” şeklinde yaptığı paylaşım da iddianamede yer aldı. Şüpheli Öznur Kalender şikayete konu paylaşımların hakaret içerikli olmadığını, paylaşımların ise, kendisine ait olduğunu söyledi.İddianamede işlenen suçun uzlaştırmaya tabii olduğu ancak tarafların uzlaşmaması nedeniyle dava açıldığına da yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Öznur Kalanderin Zincirleme hakaret” suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin açıklanmasının ardından yazılı bir açıklama yapan Eser Yenenlerin avukatı Orhan Adagül, İddianame ile birlikte şüphelinin zincirleme şekilde müvekkilimize hakaret ettiği tespit olunmuş ve cezalandırılması istenmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu kararından ötürü memnunuz. Nitekim hakarete uğrayan müvekkilimizin hakları adalet önünde korunmuştur” dedi.

30 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT

Eser Yenenlerin Öznur Kalendere açtığı manevi tazminat davası da geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı. İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi karikatürist Öznur Kalenderin Eser Yenenler’e 30 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmişti. (DHA)