Esenyurt’taki ‘tekel bayisi’ vahşetinde gözaltı sayısı 3’e çıktı

İstanbul Esenyurt’ta 2 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı tekel bayisindeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 3 oldu.

İstanbul Esenyurt’ta iki kişinin öldüğü tekel bayisindeki saldırıya ilişkin yapılan çalışmalarda bir kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

Esenyurt’ta iki kişinin öldüğü tekel bayisine yapılan silahlı saldırı ile ilgili olarak yakalanan ve adliyeye sevk edilen Murat Özer hakkında ek gözaltı kararı verilerek Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gönderilmişti…

Polis, A.Ö., T.Ö. ve S.Ö.’nün yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, bu kişilerden S.Ö.’nün yakalandı.

BİR ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki tekel bayisinde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin alışma başlatan polis, şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen H.A’yı gözaltına aldı.

Şüpheli H.A Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(DHA)