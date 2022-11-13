Esenyurt’ta evinde uyuşturucu yetiştiren zanlı tutuklandı

İstanbul Esenyurt’ta evinde uyuşturucu yetiştirip sattığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Kasım’da Koza Mahallesi’nde bir sitede evde yetiştirilen uyuşturucu maddenin Beylikdüzü’nde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, şüpheli İ.A’nın daha önce de benzer suçlardan emniyette kaydı olduğu tespit edildi.

Ekipler, söz konusu adrese aynı gün yaptıkları baskında zanlıyı gözaltına aldı.

Evdeki aramada, 66 kök halinde toplam 7 kilo 852 gram marihuana maddesi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1800 dolar ile uyuşturucu üretiminde kullanılan özel düzenek ve aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. (AA)