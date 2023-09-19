Esenyurt’ta eşini öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Esenyurt’ta 30 yıllık eşi Peri Dağları evinin balkonunda bıçaklayarak öldüren şüpheli Ramazan Dağlar polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli poliste ifade vermeyerek susma hakkını kullandı. Şüpheli adliyeye sevk edilirken “Pişmanım” dedi.

Esenyurtta dün meydana gelen vahşi cinayette Peri Dağlar evinin balkonunda eşi Ramazan Dağlar tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Cep telefonu kameraları tarafından görüntülenen olayın ardından şüpheli elindeki bıçakla olay yerinden uzaklaşmıştı. Şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Ramazan Dağlar’ın 30 yıllık eşini neden öldürdüğüne dair konuşmadığı öğrenildi. Sorgusunda aralarında sık sık tartışma yaşandığını söyleyen şüphelinin resmi ifade vermeyerek susma hakkını kullandığı belirtildi.

Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)