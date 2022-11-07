Esenler’de yolda görüp gasbettiler

Esenler’de 3 şüpheli, yabancı uyruklu bir kişiyi sokak ortasında darbederek, cep telefonu ve parasını aldı. Gasp çevredeki bir güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.

Esenler Turgut Reis Mahallesi’nde önceki gün saat 20.00 sıralarında, 3 şüpheli yolda gördükleri yabancı uyruklu bir kişiyi kovalayıp yakaladıktan sonra, şiddet uygulayarak cep telefonunu ve parasını gasbetti. Şüpheliler koşarak uzaklaşırken, gasp mağduru bir süre sonra kendine gelebildi. Mağdurun emniyete şikayette bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli 3 kişinin yabancı uyruklu kişiyi sokak ortasında dövdükten sonra, gasbettiği görülüyor.

Görgü tanığı Süleyman Menderes, “Afgan bir çocuk koşarak dükkanın önüne geldi. Peşinden koşarak gelen 3 kişi üzerine atlayıp yumrukladı. Cep telefonuyla, parasını alıp kaçtılar. Yapmamalarını söyledim ama, dinlemediler. Kaçıp, gittiler” dedi. (DHA)