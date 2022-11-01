Memduh Bayraktaroğlu
1 Kasım 2022

Eşeğin kulağına su kaçırmayın…

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

Ey iktidar sözcüleri…

Ve:
Yandaşları!..

Artık…

Şu, TOGG’u övmekten vazgeçseniz…

Bir ülkede istihdam yaratacak her yatırım:

Başımızın tacıdır…

Her yatırım:

Dertlere ilaçtır…

Ama…

Yetti artık…

Bugüne kadar sürekli betona harcama yapan iktidar…

Bir kere de:

“Gelir getirici” üretime yatırım yapmışsa…

Elbette alkışlanır…

Alkışlarız da…

Ama…

Bu yatırımın:

Kurtuluşumuz olmadığı da:

Bir gerçek…

Unutmayın ki…

Hitler de…

2.Dünya Savaşı öncesinde…

“Alman Binyılı” ilan etti…

En büyük yatırım:

Otomobil üretimiydi…

Arabaya ise…

Bizdeki gibi acayip bir isim değil:

“Halk arabası/Volkswagen)” adı verildi…

Ve…

İlk sürücü testini bizzat:

Diktatör yaptı…

Peki sonra ne oldu?..

Söyleyeyim:

Hitler…

Hamasetle gaza getirdiği Almanları:

Savaşa soktu…

Milyonlarca Alman öldü…

Alman ordusu…

Başka ülkelerin…

Milyonlarca insanını:

Öldürdü…

Demek istemem o ki…

Fazla abartıp da…

Eşeğin kulağına:

Su kaçırmayın…

Ölümcül bir kriz kaçınılmaz

Canlarım…

Erdoğan’ın ekonomi yönetimi:

İktidara geldiği günden bugüne: Toplam borç stokunu…

Çok arttırdığı için değil…

Aldığı iç/dış borç ile…

Topladığı vergileri:

Doğru kullanamadığı için:

Başarısız

“İyi ama ‘ekonomi büyüyor’ diyorlar…”.

Doğru…

Ekonomi büyüyor…

Ama…

Bu büyüme sağlıklı değil…

Örnekle anlatmaya çalışayım…

Diyelim ki…

Bir ülkenin…

2021 yılı dış ticaret hacmi 1000 dolar…

Bunun 600 doları:

İhracat…

Turizm…

Ve…

Transfer gelirleri…

Kalan 400 doları da ithalat ise…

O ülke:

200 dolar cari fazla vermiştir…

Ve bu:

İyi bir şeydir…

Sağlıklı büyümeye katkı sağlamıştır…

Bir de:

2022 yılına bakalım…

Aynı ülkenin dış ticaret hacmi:

1100 dolara çıkmış…

Ancak…

İthalat 700 dolara yükselirken…

İhracat (Turizm ve transfer gelirleri dahil…).

400 dolar olarak gerçekleşmişse…

O ülke:

400 dolar cari açık vermiştir…

Yani…

Ekonomisi %10 büyüyen ülke…

Çok kötü yönetilmiştir…

Çünkü o büyüme: Sağlıklı değildir…

Sözümün özü canlarım: Türkiye büyüyor olabilir…

Ama…

İç organları…

Bu bedeni taşıyamayacak kadar:

Hastalıklı…

Bu demektir ki:

Ölümcül bir kriz: Kaçınılmaz…

Üretince oluyor

Ali Naili Erdem telefon etti…

Pazar günü anlattığım Berin Menderes ziyareti için kısa bir sohbetten sonra…

Birkaç anısını daha paylaştı…

Onları da aktarayım…

Erdem, 1995 yılı sonlarında Almanya’ya gitti…

Alman ekonomisindeki mucizeyi yaratan (1949-1963…).

Ordoliberal felsefenin ilk uygulayıcısı…

Müthiş Ekonomi Bakanı…

Ve o günün Almanya Başbakanı Ludwig Erhard’ı ziyaret etti…

Ludwig Erhard

Naili Bey, sohbet sırasında:

“Alman ekonomi mucizesini nasıl yarattınız?” diye sordu Almanya Başbakanı Erhard’a…

Almanya Başbakanı cevap verdi:

“Üretimle…”.

“Başka?” dedi Erdem…

Cevap yine aynıydı:

“Üretimle…”.

Üçüncü kez sormaya gerek duymadı Erdem…

Döndüğünde bu diyalogu dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’e aktardı…

Demirel:

“O halde biz de aynı şeyi yapacağız Naili Bey” dedi…

Ve…

Yaptılar…

1965-1971 yılları arasındaki 6 yılda:

Yıllık %7 büyüme…

Yıllık %5 enflasyon…

Peki…

Bu başarının ödülü ne oldu?..

Bilmeyenler öğrensin:

12 Mart 1971’de verilen bir askeri muhtıra ile:

“İstifa edip gidin…” demek oldu…

“O da gitmeseydi” demeyin…

Asker kışlada gibi gürünse de.

Siyasetin ta göbeğindeydi…

Ordoliberal felsefe

Sosyal piyasa ekonomisidir…

Klasik liberalizmin sınırlı devlet düşüncesinin yerine…

Sınırlı ve fakat:

Fonksiyonel devlet düşüncesi vardır…

Devlet sosyal denge için müdahale etmez…

Ama: Özel sektörün…

Gelir dağılımında en az eşitsizliği sağlaması için:

Piyasayı:

Denetler…

Yol gösterir…

Sakın yapmayın

Demirel 1965 seçimlerinden hemen sonra…

Tek parti (AP) hükümeti kurdu…

Askeri bir darbeyle düşürülen DP Hükümeti’nin mirasçısı olduğunu cümle alem biliyordu…

Ve darbenin üzerinden sadece 5 yıl geçmişti…

Asker halen etkindi…

Her işe karışıyordu

Başbakan Demirel:

“Türk Parası’nın Kıymetini Koruma” adı altında yürürlükte olan…

Ama…

Paramızı pul eden kanunu kaldırıp…

Yıllık enflasyon kadar en az…

Minik kur ayarlamaları yapmak:

İstedi…

Her işe burnunu sokan generaller…

İtiraz etti:

“Sakın yapmayın…”.

Sabit kur sistemi devam etti…

Uyanın efendiler!..

Yıl 1970…

Birikmiş enflasyon (1965’den itibaren) yaklaşık %50

Tarım ürünleri başta olmak üzere…

Giderek gelişen sanayi ürünleri ihracatı da…

Sabit kur sistemi nedeniyle rekabet edemediği için:

Düşüyordu…

Ve bunun üzerine…

1 dolar, 9 liradan: 15 liraya sabitlendi…

Uzatmak istemiyorum…

Orada bir Ali Naili Erdem var…

Ve…

Politik kadrolara çok yakın…

Ve…

Her tarafından: Deneyim fışkırıyor…

Ankara’da yaşasaydım…

Her hafta en az bir gün gider…

“Lütfen anlatın efendim” derdim…

Uyanın ey:

Politikacı milleti…

Uyanın ey: Gazeteciler!..

NATO VE Türkiye

Ali Naili Bey, bir Almanya ziyaretinde…

Dönemin Başbakanı Helmuth Kohl’a soruyor:

“Sizce Türkiye NATO için ne ifade ediyor?..”.

Kohl acı ama gerçek cevabı veriyor:

“Geceleri rahat uyumamız için iyi bir nöbetçi…”.

Yazarlar
Eşeğin kulağına su kaçırmayın…
Memduh Bayraktaroğlu