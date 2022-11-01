Ey iktidar sözcüleri…

Ve:

Yandaşları!..

Artık…

Şu, TOGG’u övmekten vazgeçseniz…

★

Bir ülkede istihdam yaratacak her yatırım:

Başımızın tacıdır…

Her yatırım:

Dertlere ilaçtır…

Ama…

Yetti artık…

★

Bugüne kadar sürekli betona harcama yapan iktidar…

Bir kere de:

“Gelir getirici” üretime yatırım yapmışsa…

Elbette alkışlanır…

Alkışlarız da…

Ama…

★

Bu yatırımın:

Kurtuluşumuz olmadığı da:

Bir gerçek…

★

Unutmayın ki…

Hitler de…

2.Dünya Savaşı öncesinde…

“Alman Binyılı” ilan etti…

★

En büyük yatırım:

Otomobil üretimiydi…

Arabaya ise…

Bizdeki gibi acayip bir isim değil:

“Halk arabası/Volkswagen)” adı verildi…

Ve…

★

İlk sürücü testini bizzat:

Diktatör yaptı…

★

Peki sonra ne oldu?..

Söyleyeyim:

★

Hitler…

Hamasetle gaza getirdiği Almanları:

Savaşa soktu…

Milyonlarca Alman öldü…

★

Alman ordusu…

Başka ülkelerin…

Milyonlarca insanını:

Öldürdü…

★

Demek istemem o ki…

Fazla abartıp da…

Eşeğin kulağına:

Su kaçırmayın…

Ölümcül bir kriz kaçınılmaz

Canlarım…

Erdoğan’ın ekonomi yönetimi:

İktidara geldiği günden bugüne: Toplam borç stokunu…

Çok arttırdığı için değil…

Aldığı iç/dış borç ile…

Topladığı vergileri:

Doğru kullanamadığı için:

Başarısız…

★

“İyi ama ‘ekonomi büyüyor’ diyorlar…”.

Doğru…

Ekonomi büyüyor…

Ama…

Bu büyüme sağlıklı değil…

Örnekle anlatmaya çalışayım…

★

Diyelim ki…

Bir ülkenin…

2021 yılı dış ticaret hacmi 1000 dolar…

Bunun 600 doları:

İhracat…

Turizm…

Ve…

Transfer gelirleri…

Kalan 400 doları da ithalat ise…

O ülke:

200 dolar cari fazla vermiştir…

Ve bu:

İyi bir şeydir…

Sağlıklı büyümeye katkı sağlamıştır…

★

Bir de:

2022 yılına bakalım…

★

Aynı ülkenin dış ticaret hacmi:

1100 dolara çıkmış…

Ancak…

İthalat 700 dolara yükselirken…

İhracat (Turizm ve transfer gelirleri dahil…).

400 dolar olarak gerçekleşmişse…

O ülke:

400 dolar cari açık vermiştir…

★

Yani…

Ekonomisi %10 büyüyen ülke…

Çok kötü yönetilmiştir…

Çünkü o büyüme: Sağlıklı değildir…

★

Sözümün özü canlarım: Türkiye büyüyor olabilir…

Ama…

İç organları…

Bu bedeni taşıyamayacak kadar:

Hastalıklı…

★

Bu demektir ki:

Ölümcül bir kriz: Kaçınılmaz…

Üretince oluyor

Ali Naili Erdem telefon etti…

Pazar günü anlattığım Berin Menderes ziyareti için kısa bir sohbetten sonra…

Birkaç anısını daha paylaştı…

Onları da aktarayım…

★

Erdem, 1995 yılı sonlarında Almanya’ya gitti…

Alman ekonomisindeki mucizeyi yaratan (1949-1963…).

Ordoliberal felsefenin ilk uygulayıcısı…

Müthiş Ekonomi Bakanı…

Ve o günün Almanya Başbakanı Ludwig Erhard’ı ziyaret etti…

★

Naili Bey, sohbet sırasında:

“Alman ekonomi mucizesini nasıl yarattınız?” diye sordu Almanya Başbakanı Erhard’a…

★

Almanya Başbakanı cevap verdi:

“Üretimle…”.

“Başka?” dedi Erdem…

Cevap yine aynıydı:

“Üretimle…”.

Üçüncü kez sormaya gerek duymadı Erdem…

★

Döndüğünde bu diyalogu dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’e aktardı…

Demirel:

“O halde biz de aynı şeyi yapacağız Naili Bey” dedi…

Ve…

Yaptılar…

★

1965-1971 yılları arasındaki 6 yılda:

Yıllık %7 büyüme…

Yıllık %5 enflasyon…

★

Peki…

Bu başarının ödülü ne oldu?..

Bilmeyenler öğrensin:

12 Mart 1971’de verilen bir askeri muhtıra ile:

“İstifa edip gidin…” demek oldu…

★

“O da gitmeseydi” demeyin…

Asker kışlada gibi gürünse de.

Siyasetin ta göbeğindeydi…

Ordoliberal felsefe

Sosyal piyasa ekonomisidir…

Klasik liberalizmin sınırlı devlet düşüncesinin yerine…

Sınırlı ve fakat:

Fonksiyonel devlet düşüncesi vardır…

★

Devlet sosyal denge için müdahale etmez…

Ama: Özel sektörün…

Gelir dağılımında en az eşitsizliği sağlaması için:

Piyasayı:

Denetler…

Yol gösterir…



Sakın yapmayın

Demirel 1965 seçimlerinden hemen sonra…

Tek parti (AP) hükümeti kurdu…

Askeri bir darbeyle düşürülen DP Hükümeti’nin mirasçısı olduğunu cümle alem biliyordu…

Ve darbenin üzerinden sadece 5 yıl geçmişti…

Asker halen etkindi…

Her işe karışıyordu…

★

Başbakan Demirel:

“Türk Parası’nın Kıymetini Koruma” adı altında yürürlükte olan…

Ama…

Paramızı pul eden kanunu kaldırıp…

Yıllık enflasyon kadar en az…

Minik kur ayarlamaları yapmak:

İstedi…

★

Her işe burnunu sokan generaller…

İtiraz etti:

“Sakın yapmayın…”.

★

Sabit kur sistemi devam etti…

Uyanın efendiler!..

Yıl 1970…

Birikmiş enflasyon (1965’den itibaren) yaklaşık %50

Tarım ürünleri başta olmak üzere…

Giderek gelişen sanayi ürünleri ihracatı da…

Sabit kur sistemi nedeniyle rekabet edemediği için:

Düşüyordu…

Ve bunun üzerine…

1 dolar, 9 liradan: 15 liraya sabitlendi…

★

Uzatmak istemiyorum…

Orada bir Ali Naili Erdem var…

Ve…

Politik kadrolara çok yakın…

Ve…

Her tarafından: Deneyim fışkırıyor…

★

Ankara’da yaşasaydım…

Her hafta en az bir gün gider…

“Lütfen anlatın efendim” derdim…

★

Uyanın ey:

Politikacı milleti…

Uyanın ey: Gazeteciler!..

NATO VE Türkiye

Ali Naili Bey, bir Almanya ziyaretinde…

Dönemin Başbakanı Helmuth Kohl’a soruyor:

“Sizce Türkiye NATO için ne ifade ediyor?..”.

★

Kohl acı ama gerçek cevabı veriyor:

“Geceleri rahat uyumamız için iyi bir nöbetçi…”.