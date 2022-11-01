Eşeğin kulağına su kaçırmayın…
Ey iktidar sözcüleri…
Ve:
Yandaşları!..
Artık…
Şu, TOGG’u övmekten vazgeçseniz…
★
Bir ülkede istihdam yaratacak her yatırım:
Başımızın tacıdır…
Her yatırım:
Dertlere ilaçtır…
Ama…
Yetti artık…
★
Bugüne kadar sürekli betona harcama yapan iktidar…
Bir kere de:
“Gelir getirici” üretime yatırım yapmışsa…
Elbette alkışlanır…
Alkışlarız da…
Ama…
★
Bu yatırımın:
Kurtuluşumuz olmadığı da:
Bir gerçek…
★
Unutmayın ki…
Hitler de…
2.Dünya Savaşı öncesinde…
“Alman Binyılı” ilan etti…
★
En büyük yatırım:
Otomobil üretimiydi…
Arabaya ise…
Bizdeki gibi acayip bir isim değil:
“Halk arabası/Volkswagen)” adı verildi…
Ve…
★
İlk sürücü testini bizzat:
Diktatör yaptı…
★
Peki sonra ne oldu?..
Söyleyeyim:
★
Hitler…
Hamasetle gaza getirdiği Almanları:
Savaşa soktu…
Milyonlarca Alman öldü…
★
Alman ordusu…
Başka ülkelerin…
Milyonlarca insanını:
Öldürdü…
★
Demek istemem o ki…
Fazla abartıp da…
Eşeğin kulağına:
Su kaçırmayın…
Ölümcül bir kriz kaçınılmaz
Canlarım…
Erdoğan’ın ekonomi yönetimi:
İktidara geldiği günden bugüne: Toplam borç stokunu…
Çok arttırdığı için değil…
Aldığı iç/dış borç ile…
Topladığı vergileri:
Doğru kullanamadığı için:
Başarısız…
★
“İyi ama ‘ekonomi büyüyor’ diyorlar…”.
Doğru…
Ekonomi büyüyor…
Ama…
Bu büyüme sağlıklı değil…
Örnekle anlatmaya çalışayım…
★
Diyelim ki…
Bir ülkenin…
2021 yılı dış ticaret hacmi 1000 dolar…
Bunun 600 doları:
İhracat…
Turizm…
Ve…
Transfer gelirleri…
Kalan 400 doları da ithalat ise…
O ülke:
200 dolar cari fazla vermiştir…
Ve bu:
İyi bir şeydir…
Sağlıklı büyümeye katkı sağlamıştır…
★
Bir de:
2022 yılına bakalım…
★
Aynı ülkenin dış ticaret hacmi:
1100 dolara çıkmış…
Ancak…
İthalat 700 dolara yükselirken…
İhracat (Turizm ve transfer gelirleri dahil…).
400 dolar olarak gerçekleşmişse…
O ülke:
400 dolar cari açık vermiştir…
★
Yani…
Ekonomisi %10 büyüyen ülke…
Çok kötü yönetilmiştir…
Çünkü o büyüme: Sağlıklı değildir…
★
Sözümün özü canlarım: Türkiye büyüyor olabilir…
Ama…
İç organları…
Bu bedeni taşıyamayacak kadar:
Hastalıklı…
★
Bu demektir ki:
Ölümcül bir kriz: Kaçınılmaz…
Üretince oluyor
Ali Naili Erdem telefon etti…
Pazar günü anlattığım Berin Menderes ziyareti için kısa bir sohbetten sonra…
Birkaç anısını daha paylaştı…
Onları da aktarayım…
★
Erdem, 1995 yılı sonlarında Almanya’ya gitti…
Alman ekonomisindeki mucizeyi yaratan (1949-1963…).
Ordoliberal felsefenin ilk uygulayıcısı…
Müthiş Ekonomi Bakanı…
Ve o günün Almanya Başbakanı Ludwig Erhard’ı ziyaret etti…
★
Naili Bey, sohbet sırasında:
“Alman ekonomi mucizesini nasıl yarattınız?” diye sordu Almanya Başbakanı Erhard’a…
★
Almanya Başbakanı cevap verdi:
“Üretimle…”.
“Başka?” dedi Erdem…
Cevap yine aynıydı:
“Üretimle…”.
Üçüncü kez sormaya gerek duymadı Erdem…
★
Döndüğünde bu diyalogu dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’e aktardı…
Demirel:
“O halde biz de aynı şeyi yapacağız Naili Bey” dedi…
Ve…
Yaptılar…
★
1965-1971 yılları arasındaki 6 yılda:
Yıllık %7 büyüme…
Yıllık %5 enflasyon…
★
Peki…
Bu başarının ödülü ne oldu?..
Bilmeyenler öğrensin:
12 Mart 1971’de verilen bir askeri muhtıra ile:
“İstifa edip gidin…” demek oldu…
★
“O da gitmeseydi” demeyin…
Asker kışlada gibi gürünse de.
Siyasetin ta göbeğindeydi…
Ordoliberal felsefe
Sosyal piyasa ekonomisidir…
Klasik liberalizmin sınırlı devlet düşüncesinin yerine…
Sınırlı ve fakat:
Fonksiyonel devlet düşüncesi vardır…
★
Devlet sosyal denge için müdahale etmez…
Ama: Özel sektörün…
Gelir dağılımında en az eşitsizliği sağlaması için:
Piyasayı:
Denetler…
Yol gösterir…
Sakın yapmayın
Demirel 1965 seçimlerinden hemen sonra…
Tek parti (AP) hükümeti kurdu…
Askeri bir darbeyle düşürülen DP Hükümeti’nin mirasçısı olduğunu cümle alem biliyordu…
Ve darbenin üzerinden sadece 5 yıl geçmişti…
Asker halen etkindi…
Her işe karışıyordu…
★
Başbakan Demirel:
“Türk Parası’nın Kıymetini Koruma” adı altında yürürlükte olan…
Ama…
Paramızı pul eden kanunu kaldırıp…
Yıllık enflasyon kadar en az…
Minik kur ayarlamaları yapmak:
İstedi…
★
Her işe burnunu sokan generaller…
İtiraz etti:
“Sakın yapmayın…”.
★
Sabit kur sistemi devam etti…
Uyanın efendiler!..
Yıl 1970…
Birikmiş enflasyon (1965’den itibaren) yaklaşık %50
Tarım ürünleri başta olmak üzere…
Giderek gelişen sanayi ürünleri ihracatı da…
Sabit kur sistemi nedeniyle rekabet edemediği için:
Düşüyordu…
Ve bunun üzerine…
1 dolar, 9 liradan: 15 liraya sabitlendi…
★
Uzatmak istemiyorum…
Orada bir Ali Naili Erdem var…
Ve…
Politik kadrolara çok yakın…
Ve…
Her tarafından: Deneyim fışkırıyor…
★
Ankara’da yaşasaydım…
Her hafta en az bir gün gider…
“Lütfen anlatın efendim” derdim…
★
Uyanın ey:
Politikacı milleti…
Uyanın ey: Gazeteciler!..
NATO VE Türkiye
Ali Naili Bey, bir Almanya ziyaretinde…
Dönemin Başbakanı Helmuth Kohl’a soruyor:
“Sizce Türkiye NATO için ne ifade ediyor?..”.
★
Kohl acı ama gerçek cevabı veriyor:
“Geceleri rahat uyumamız için iyi bir nöbetçi…”.