Esed rejiminin Halep’e saldırısında 1 sivil öldü

Suriye’de Esed rejimi ve destekçisi İran’ın kontrolündeki terörist grupların, Halep ilinin batısındaki Ebzimo köyüne düzenlediği saldırıda bir sivil hayatını kaybetti, bir sivil yaralandı.

Halep’in batısındaki 46. Tugay’da konuşlu Esed rejimi ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Halep’in batısındaki Ebzimo köyündeki sivil yerleşim yerine, karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda bir sivil yaşamını yitirdi, yaralanan bir sivil hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İdlib’deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017’deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 “gerginliği azaltma bölgesi” oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3’ünü ele geçirip İdlib’e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018’de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019’da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020’de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı. (AA)