Esaretten kurtulan Nemrut Dağı ilk turistleri ağırladı

UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı’nın karla kaplı yolu temizlenerek, sezonun ilk turistlerine ev sahipliği yaptı.

Yer yer bir metrenin üzerinde kar kalınlığının olduğu 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’nın yolu ulaşıma açıldı. Karayolları ekiplerin 3 gün süren yol açma çalışması sonrasında yolda tuzlama yapılarak yol tamamen trafiğe açıldı.

Devasa heykellerin yer aldığı, ‘güneşin en güzel doğup, battığı yer’ Nemrut Dağı, yeni turizm sezonuna misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Kar ile kaplı yolun açılmasının ardından bireysel olarak ilk turistler zirveye çıktı. Bir bölümü karla kaplı yürüyüş yolundaki zorlu tırmanış sonrasında turistler zirveye ulaştı.

Doğu terasında heykellerin tamamen kar esaretinden kurtulduğu, batı terasında ise heykellerin bir kısmının kar altında kaldığı Nemrut Dağı’na bu sezon ilk çıkan yabancı turist olan Yeni Zellandalı Andre Jangejan, devası heykelleri ve Nemrut Dağı’nı çok beğendiğini ve hayran kaldığını söyledi.

Yerli turist Yıldız Ersönmez de Nemrut Dağı’nın çok güzel olduğunu ve herkesin gelip görmesi gerektiğini belirterek, “Nemrut Dağı çok güzel, herkese burayı görmelerini tavsiye ediyorum. Burası mutlaka görülmesi gereken bir yer. Zirveye çıkarken biraz zorlanıyorsunuz ama yukarı çıkıp manzaraya baktığınızda buna değer diyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise karla kaplı yolların açılmasıyla Nemrut Dağı’nın tüm ihtişamıyla yerli ve yabancı turistleri beklediğini belirterek, “Güneşin en güzel doğup battığı, devasa heykellerin yer aldığı Nemrut Dağı ziyaretçilerini beklemektedir” dedi. (İHA)