Esad nasıl gidecek?

Erdoğan, “Beşar Esad ile görüşecek misiniz?” sorusuna,“Esad ile görüşme olabilir siyasette küslük dargınlık olmaz. Eninde sonunda uygun şartlarda adımları atarız.” cevabını verdi!

Esad ile görüşmenin olup olamayacağını ya da Esad’a bugüne kadar söylenenden farklı bir şey söylenip söylenmeyeceğine geçmeden önce son duruma bakmak gerekir.

İlk olarak, BM Güvenlik Konseyi’nin, Suriye ile ilgili 18 Aralık 2015’te aldığı, 2254 sayılı karara bakalım. BMGK’nin kararlarının bağlayıcı olduğunu da unutmayalım.

Bu karara göre Suriye’de, BM güvencesinde seçim yapılacak ve Esad seçime girmeyecektir.

Muhalif olarak adlandırılanların eline, Suriye’yi resmi olarak parçalayacak bir anayasa verilecektir.

BM’nin bu kararına göre Suriye’de; Işid, El Nusra ve Esad dışındaki tüm muhalif gruplar, ülkeye demokrasi getirmek istiyormuş!

Elbette Irak’a, Libya’ya geldiği gibi gelecektir!

Cenevre Görüşmeleri, Astana’da anayasa çalışmaları ve Türkiye merkezli eğit-donat projesi ile bu karar uygulanmış ve bugün Suriye fiili olarak parçalanmıştır.

ABD-Türkiye dâhil 31 ülkenin, AB ve Arap Birliği’nin de desteklediği, Suriye Geçici Hükümeti, bugün Suriye topraklarının resmi temsilcisi haline getirilmiştir.

Suriye Geçici Hükümeti’nin içinde, SDG’nin de olduğunu ekleyerek devam edelim.

Esas gözden kaçan mesele ise ABD’nin 1999’da, bölgede yaptığı görev değişikliğidir. 1999, ABD’nin Türkiye ve komşularını parçalama görevini, bir örgütten alıp bir başka örgüte verdiği tarihtir.

Özellikle de 2002’den beri, Türkiye’de ve Ortadoğu’da yaşanan tüm olaylar, bu yeni görevli örgüt tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bugün Müslüman Kardeşler Örgütü, hem BOP’ta hem de Arap baharında görevini hala sürdürüyor.

ABD’nin bu görev değişikliğinden habersiz olanlar, Suriye’deki olaylara baktığında bölücü olarak sadece PYD’yi görürler.

Hem ABD hem de BOP eşbaşkanlığını yürüten İhvan-ı Müslimin başı, bu görev değişikliğinden ve Suriye’deki gelişmelerden halkımızın haberdar olmasını istemiyor.

Gidin bakın. Suriye Geçici Hükümeti ve silahlı gücü olan Suriye Milli Ordusu elinde bulunan topraklardaki sözde resmi binalarındaki tabelalarda iki dil var.

Türkçe ve Arapça!

Üstelik hastane, okul, organize sanayi bölgesi dahi yapılmış, Gaziantep Üniversitesi tarafından fakülte bile açılmıştır.

Yapılacak kara harekâtında da SMO/ÖSO yer alacak haberleri yapılıyor.

Son olarak da güvenliğimizi nerede sağladıysak sınırımız orasıdır açıklamasına bakılırsa resmi sınırımız, hedeflenen 30 km’lik derinliğe çekilecek görülüyor.

Artık bildiğimiz, komşumuz Suriye Arap Cumhuriyeti diye bir devlet yoktur!

Şimdi gelelim Esad ile görüşme meselesine.

Esad’a 2015’ten beri; Valizin hazır olsun! Seni kabul edecek bir ülke bulursan şanslısın!

Yoksa Saddam ve Kaddafi nasıl gittiyse öyle gidersin deniyor…