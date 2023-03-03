Erzurum’da firari 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Haberler Gündem

Erzurum’da firari 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Erzurum’da FETÖ’ye üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlülerine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, FETÖ’ye üye olmak suçundan haklarında 6 yıl ila 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Onurhan P, İbrahim A, Ahmet G ve Hasan A’yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen hükümlüler, cezaevine teslim edildi. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
MİT’ten Sincar’da nokta operasyon: Saad Ali Bedel öldürüldü

MİT’ten Sincar’da nokta operasyon: Saad Ali Bedel öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan üç hükümlünün cezasını kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan üç hükümlünün cezasını kaldırdı

Altılı Masa ortak aday konusunda anlaştı

Altılı Masa ortak aday konusunda anlaştı

Erzurum’da firari 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gündem