Erzurum’da deprem

Erzurum’un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.30’da merkez üssü, Erzurum’un Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine, il merkezinde sarsıntının çok hissedilmediğini belirterek, “Deprem Çat ilçesinde daha çok hissedildi. Jandarmamız, AFAD ekiplerimiz, köy muhtarlarımızla irtibatta. Erzurum genelinde şu anlık olumsuz bir durum bulunmuyor.” dedi. (AA)