Erzurum’da 4 ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Erzurum’un Oltu ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Çanakpınar Mahallesi’nde iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yakınındaki binalara da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiyesi ekipleri, yangına müdahale etti.

Alevlerin ahır ve mereğe sıçramasını önleyen ekipler, tedbir amaçlı buradaki hayvanları dışarı çıkardı.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında Erol, Bedirhan, Samet ve Erdoğan Altun’a ait ikişer katlı 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. (AA)