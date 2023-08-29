Erzincanda sağanak sele neden oldu
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Erzincanda sağanak sele neden oldu

Erzincan’da bugün öğle saatlerinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Merkeze bağlı köylerde su taşkınları yaşandı.

Kentte öğlen saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli sağanak, sele neden oldu. Yağış nedeniyle merkeze bağlı Başpınar ve Günebakan köyleri ile Üzümlü ilçesinde su kanalında taşkın meydana geldi. DSİ, Belediye ve kamu kurumlarına ait iş makineleri sel suları nedeniyle çamurdan kapanan köy yolları açmak için çalışma başlattı.

(DHA)

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Erzincanda sağanak sele neden oldu
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