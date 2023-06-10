Erzincan’da iki TIR çarpıştı: 2 can kaybı

Erzincan’da kimyasal yapış tır ıcı spreyi ve ev eşyası yüklü iki tır ın çarpışması sonucu çıkan yangında, sürücüler hayatını kaybetti.

D.Y. (31) idaresindeki kimyasal yapış tır ıcı spreyi yüklü 34 FIL 874 plakalı tır ile O.K. yönetimindeki 16 AOD 021plakalı ev eşyası yüklü tır , Refahiye-Erzincan kara yolunun Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın ardından kimyasal yapış tır ıcı ve ev eşyası yüklü iki araçta da yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç sürücülerinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Güvenlik nedeniyle kapatılan Refahiye-Erzincan kara yolu tek şeritten ulaşıma açıldı.