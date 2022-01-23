Erzincan-Sivas karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
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Erzincan-Sivas karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı rüzgârın etkisiyle tipiye dönüştü. Erzincan-Sivas karayolu ulaşıma kapatıldı.

Erzincan’ı Refahiye üzerinden Sivas’a bağlayan şehirlerarası kara yolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı rüzgârın etkisiyle tipiye dönüştü. Tipi nedeniyle 2190 rakımlı kara yolunun Kızıldağ güzergahı çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Güzergahtaki kontrol noktalarında bekleyen polis ve jandarma ekipleri, bölgeden hiç bir aracın geçişine izin vermedi. Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri ise yolun tekrar ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Erzincan-Sivas karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

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Erzincan-Sivas karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
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