Ertuğrul abimizi özlemle anıyoruz

Türk basın tarihinde özel bir yere sahip olan usta gazeteci Ertuğrul Akbay bugün ölümünün dördüncü yıldönümünde özlem ve sevgiyle anılacak.

Basındaki yarım asrı aşkın tecrübesiyle meslektaşlarına yol gösteren, ışık tutan, “abilik” yapan duayen gazeteci Akbay, 7 Mart 2019’da aramızdan ayrılmıştı. “24 saat çalışan gazeteci” unvanıyla tanınan Akbay’ı bugün saat 11.00’de İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında dualarla anacağız.



SÖZCÜ ve KORKUSUZ gazetelerinin sahibi Burak Akbay’ın babası olan Akbay, 1939’da dünyaya geldi. 1965 yılında Hürriyet Gazetesi’nde mesleğe başlayan Akbay, Türk basınında ‘röportaj’ denilince ilk akla gelen isimlerden biri oldu. Dünya liderlerinden Hollywood starlarına kadar gündem yaratan röportajlara imza attı. 1985’te Gölge Adam adıyla kendi gazetesini çıkarıp, iş dünyasındaki yolsuzlukları yazdı. Mekanı cennet, ruhu şad olsun… Murat ÖZDEMİR/KORKUSUZ