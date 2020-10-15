Erotomani nedir?

Saplantılı bir yanılgama olan erotomaniye sahip kişiler herkes tarafından beğenildiklerini, karşı cinsten kişilerin kendilerine aşık olduğuna inanırlar…

Arkadaşımın sözleri biraz tuhaf değil mi?

SORU:

23 yanında bir erkek arkadaşım var, ben de 20 yaşındayım. Erkek arkadaşım bazen herkesin kendisine aşık olduğunu, ünlülerle yazıştığını, aşk yaşadığını falan söylüyor. Bunlar biraz tuhaf değil mi, evlenmeyi düşünürken kafam karıştı. Ne yapmalıyım? E.S./ İzmir

CEVAP:

Erotomani nadir görülen sanrısal bir bozukluktur. Bu bozukluğa sahip kişiler herkes tarafından beğenildiklerini, karşı cinsten kişilerin kendilerine aşık olduğuna inanırlar. Aşık olduğu sanılan kişiler genellikle herkes tarafından bilinen, erotomani hastasıyla uzaktan yakından alakası olmayan medyatik insanlardır. Bu sorunu yaşayan kişilerin gerçek bir cinsel yaşamları olmaz, genellikle erotik fanteziler eşliğinde mastürbasyon yaparlar. Erkek arkadaşınızda böyle bir durum olabileceği başka psikolojik sorunlar da olabilir. Evlilik gibi önemli bir kararı vermeden önce sonradan pişman olmamak için erkek arkadaşınızı daha fazla tanımaya çalışmanız, gerekirse bir evlilik terapistinden görüş almanız uygun olur.

Yaşadığım sorundan kurtulabilir miyim?

SORU:

26 yaşındayım, erken boşalma sorunum var. Gittiğim doktor bir ilaç verdi ama biraz pahalı. Bu ilacı ne sıklıkla ve ne kadar kullanmalıyım, kesin faydası olur mu? E.G./ Ankara

CEVAP:

Boşalma denetimi hemen hemen bütün erkeklerin uyumlu bir partner ilişkisi içinde sonradan deneyimle kazandıkları bir beceridir. Genç erkeklerde cinsel deneyim yetersiz, cinsel enerji yüksektir ve çoğu zaman cinsel yaşam düzensizdir. Bunlar erken boşalmanın en önemli nedenidir. Erken boşalmayı kalıcı ve etkili bir şekilde önlemenin tek yolu boşalma denetiminin öğrenilmesidir. Spreyler, ilaçlar, özel kondomlar ancak kullanıldığı sürece etkilidir geçici çözüm sağlar. İlişkiden hemen önce alınması ve her ilişkide kullanılması gerekir. Sürekli ilaç kullanımı ekonomik olarak da kişiyi etkiler. Ayrıca bu tür çözümler zamanla erkeğin daha fazla özgüven sorunu yaşamasına, ilaçsız seks yapamamasına neden olabilir. Sizin durumunuzda çareyi geçici çözümlerde aramak yerine biraz zamana bırakmanız uygun olur.

Ameliyattan sonra niye ağrı oluyor?

SORU:

Bende sünnet hatasına bağlı sertleşme ve erken boşalma sorunu var. İdrar kanalı zedelendiği için iki defa ameliyat oldum. Ameliyat bölgesinde aşırı hassasiyet var, ilişkide bazen ağrı yapıyor, sürdürmekte zorlanıyorum. Bu konuda ne önerirsiniz? Ö.S./ Konya

CEVAP:

Hastanede bir uzman doktora sünnet olma alışkanlığı yeni yaygınlaşıyor. Ne yazık ki önceden öyle değildi, saç tıraşı yapan, diş çekiyor, diş çeken sünnet yapıyordu, hijyen diye bir şey zaten yoktu. Ehil olmayan kişilerin yaptığı sünnetlerden birçok erkeğin hayatı karardı. Bu sünnet hatalarının bir kısmı sonradan bu alanda uzmanlaşmış doktorlar tarafından düzeltilebiliyor ama büyük bir kısmına hiçbir şey yapılamıyor. Sünnet hataları erkekleri psikolojik olarak da olumsuz etkilenerek öz güven kayıplarına neden olabiliyor. Sizde ağrı ve hassasiyete karşı duyarsızlaştırma çalışmaları faydalı olabilir.