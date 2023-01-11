Erol Evcil tutuklu kalacak

“Demir Yumruk” operasyonu sonrası açılan ilk davaya devam edildi. Paravan şirket ve sahte fatura ile 25 milyar liralık vurgun yaptıkları iddia edilen ve Erol Evcil’in de arasında bulunduğu 5 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 3 ayrı suç örgütüne yönelik 29 ilde düzenlenen ‘Demir Yumruk’ operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Erol Eşrefoğlu (Evcil), Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak’ın da bulunduğu 29’u tutuklandı. Şüphelilerden bazıları, itiraz üzerine daha sonra serbest bırakıldı. Savcılık, 3 ayrı gruba ayırdığı soruşturmada önce Erol Eşrefoğlu dahil 17 kişi, daha sonra aralarında Hüseyin Eryılmaz’ın da bulunduğu 46 kişi, son olarak da 136 kişinin olduğu Melih Karabacak grubuna dava açtı.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

5’i tutuklu 17 sanık hakkında açılan ilk davanın görülmesine, Ankara 21inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, eksiklerin giderilmesini isteyerek bu aşamada tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcının görüşü yönünde beyanları alınan tutuklu sanıklar beraatlerini, adli kontrol hükümleri uygulanan bazı tutuksuz sanıklar da bu tedbirlerin kaldırılmasını talep etti. Sanık Erol Eşrefoğlu’nun avukatı da müvekkiline ait şirketlere atanan kayyumlarla diğer hisse sahiplerinin hisselerinin devri konusunda anlaştıklarını, şirket sayısını 2’ye ya da 3e indireceklerini, bu sayede devlete olan vergi borçlarının tamamının ödeneceğini söyledi. Avukatı, bu işlemlerin hızlı yürütülmesi için soruşturma başından beri tutuklu bulunan Erol Eşrefoğlu’nun tahliyesini istedi. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

İKİNCİ DAVADA TUTUKLU KALMADI

Operasyon kapsamında açılan ikinci davada, 8i tutuklu 46 sanığın yargılandığı Ankara 33üncü Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Fenerbahçeli eski yöneticilerden Hulusi Belgü ile örgüt lideri olmakla suçlanan iş insanı Hüseyin Eryılmaz’ın da bulunduğu 8 tutuklu sanığı tahliye etmişti. (DHA)