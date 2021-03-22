Erol Bulut: Beraberlik bizi mutlu etmiyor

Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Bugün Beşiktaş karşısında maça baktığımızda güzel olduğunu düşünüyorum ilk yarı Beşiktaş, ikinci yarı bizim üstünlüğümüz vardı. İki devrede de gol pozisyonları vardı. Biraz eksik kaldık. Bir pozisyonu değerlendirdik. 2nci yarının başında yemememiz gerek bir gol oldu. Gollü attıktan sonra da baskılı oynayan bir Fenerbahçe vardı sahada. Elimizden geleni yaptık ama beraberlik aldık. Bu bizi mutlu etmiyor, kazanmak için buraya geldik. Ligde de 10 haftalık bir süreç kaldı diye konuştu.

“SON VURUŞLARDA EKSİĞİZ”

Erol Bulut, takımda forvetlerin gol atamama sıkıntısı üzerine, Takımımıza baktığımızda 20 futbolcumuz gol attı ve bu güzel bir şey. Ama tabii ki hücumdaki futbolcularımızdan daha fazlasını bekleyebiliriz. Sezon başında aldığımızda doğru kişiler olduğunu düşündük. Evet biraz az olsa da futbolcularımız yine de o gol pozisyonlarına giriyor. Değerlendirmede sorun yaşıyoruz. Önümüzdeki maçlarda inşallah daha iyiye gider. Son vuruşlarda eksiğiz. Nedeni daha çok çalışmamız lazım. Son vuruşlarda futbolcularımız konsantre olamıyor. Bunu en üst seviyeye çekmemiz gerekiyor. 10 maç kaldı, harekete geçmemiz gerekiyor ifadelerini kullandı. (DHA)