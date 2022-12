Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, “Hocamızın mayıs ayı sonuna kadar kontratı var. Sezon sonuna kadar hocamızın burada olduğu çok net bir durum. Doğru süre geldiği zaman bunun devamını zaten kim istemez. Ben Jesus’un da farklı bir şey düşünmeyeceğine inanıyorum. Hoca, İstanbul’u seviyor. Türk insanına karşı müthiş bir iklim içinde kendini hissediyor” dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen toplantıya; Genel Sekreter Burak Kızılhan ile yönetim kurulu üyesi Can Gebetaş katıldı.

Jorge Jesus’un çok farklı ve değerli bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Erol Bilecik, “Müthiş bir iş yapıyor. Disiplin, motivasyon ve bunun yanı sıra ortaya koymuş olduğu performans ve duruşla muazzam bir saygınlık kazandı. Sadece Fenerbahçelilerin değil rekabet yaptığımız bütün kurumlarda saygınlık kazandı. Hocamız Türkiye’yi gerçekten çok sevdi. Biz de kendisini çok fazla sevdik. Takımı iyi yöneten, iyi motive eden ve sonuçları da ortada bir şekilde devam eden bir yapımız var şu an” diye konuştu.

“TAKIMIN OYUN PLANINA BAKTIĞINIZDA ÇOK HAZIR BİR GÖRÜNTÜ VERMİŞ OLDU”

Dünya Kupası sebebiyle verilen arada oynanan hazırlık maçlarının geride kaldığını ifade eden Erol Bilecik, “Takım da keyifli bir şekilde dönmüş oldu. Hazırlık maçlarının maç sonuçlarına genellikle az dikkat edilir. Önemli olan hazırlık sürecidir. Ama yine de bizim takımın oyun planına baktığınızda ortaya koyduğu eforlara, kazanma isteğine bakarak çok hazır bir görüntü vermiş oldu. Bu tabii Trabzonspor maçıyla başlayacak lig için hepimize muazzam bir umut verir konuma geldi. Tabii hep dediğimiz gibi önemli olan hikayenin sonunun güzel olması” şeklinde konuştu

“TÜM TRANSFERLER YERİNDE OLDU”

Erol Bilecik, kadro derinliği ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Kadro derinliğine bakıldığı zaman dönemin başında birçok eleştiri aldık. Acaba yine futbol takımına yapılan transferlerde bazı oyuncular tam doğru atış oldu mu olmadı mı derken bugün tüm spor otoritelerinde bu yorumları yapan arkadaşların tamamı hemfikirler ki tüm transferler yerinde oldu. Özellikle bu kadro derinliğinde ilk 11’in tespitinden tutun hepimizin her gün her daim yaptığı maçlar öncesinde ve sonrasında izlediğimiz gibi hocanın muazzam bir adaleti ve seçim sistemi var. Kadro derinliğinin ne kadar doğru şekilde olumlu bir havaya götürdüğünü görüyoruz. İnşallah bunlar aynı şekilde devam edecek. Sadece spor kulüpleri için söylenebilecek bir şey değil ama ‘aile olabilme’ kavramı dünyanın her yerinde başarının kaçınılmaz ilk sırasında gelir. Takımı da izlediğimiz zaman rakımdaki bu aile olma refleksi hocamız ve sevgili başkanımızın sayesinde gerçekleşti. Hocamızın buradaki desteği fevkalade yüksek. Aile olabilmeyi başarmış bir kulübüz. Oyuncular sadece Samandıra’da değil sosyal yaşamlarında da birbirlerini kolluyorlar. Bunun örneklerini bir, üç, beş değil onlarca ve fazlasıyla izlemek mümkün.”

“OYUNCULARIMIZIN PERFORMANSLARINDAN SON DERECE MEMNUNUZ”

Futbolda şanssızlıkların da olduğunu ifade eden Erol Bilecik, “Bunun en büyük örneği sakatlıklar. Oyuncularımızın performanslarından son derece memnunuz ama bu işin toplamında olan bir hadise. Pedro ve Arda örneklerinde olduğu gibi şanssızlıklar yaşadık. Çok titiz çalışan bir sağlık ekibimiz var. Peres’in durumunda aylarca sahaya dönmeyebilir, yoğun ameliyatlardan geçebilir gibi yorumlardan sonra sağlık gurubunun titiz yaklaşımı neticesinde daha kısa bir sürede takımdaki yerini alacağına inanıyoruz” dedi

“HER ZAMAN DAHA İYİSİNE KOŞMAKTAN BAŞKA HİÇBİR HEVESİMİZ YOK”

“Her zaman daha iyisine koşmaktan başka hiçbir hevesimiz yok” diyen Erol Bilecik, “Ana ağırlıkta noktamız bu. Bu yılın kendi içerisinde farklı bir dinamizmi de var. Başkanımız aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı başkanı. Bu dönem bizim için daha hassas ve sorumluluğu daha farklı bir sezon. Antalya kampında Selahattin Baki, çok önemli ve değerli mesajlar verdi. Önce milyonların önünde ligi bitirtmeyiz deyip 1-2 hafta sonra şovumuz devam edecek diyorsunuz. Tabii ki bu yaklaşıma dair tüm spor kamuoyumuzda soru işaretleri oldu. Ne oldu da konu şova döndü? Fenerbahçe’de bu tarz yapı olmaz. Haklarımızı savunmanın, anlatmanın, yüksek sesli de anlatabilirsiniz ama biz daha çok doğru sesle ve iletişimle anlatmayı tercih ediyoruz. Böyle bir çelişkiye ve soru işaretlerine izin verecek bir yaklaşım ve söylemde bulunmuyoruz” diye konuştu.

“BU ZİYARETLERİN TÜM KULÜPLERE YAPILACAĞI TFF TARAFINDAN PAYLAŞILDI”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin kulüplere yaptığı ziyaretlerle ilgili konuşan Erol Bilecik, “Mehmet Büyükekşi’nin ziyaretiyle alakalı bize de bilgi geldi ve kamuoyundaki buna dair gündemi, yapılan yorumları da takip ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Ayrıca bu ziyaretlerin tüm kulüplere yapılacağı da TFF tarafından paylaşıldı. Bunu da izliyoruz” ifadelerini kullandı.

“TRABZONSPOR MAÇI İLE İLGİLİ EN UFAK BİR ENDİŞEMİZ YOK”

Ligde oynanacak Trabzonspor maçı ile ilgili en ufak bir endişeleri olmadığının altını çizen Erol Bilecik, “Takımımız sahaya çıkacak ve inşallah çok keyifli bir netice ile cumartesi akşamı hep beraber dönmüş olacağız. Hakemler de TFF de ilgili olan bütün kurumlar da bu önemli maçta eminiz adaletin son derece sağlıklı şekilde seyrettiği bir yaklaşımda olacaklar. Hassasiyetle izliyoruz. Bunun için de çok bağırmaya gerek duymuyoruz. Takım çıkacak futbolunu takır takır oynayacak. İnşallah keyifle döneriz diye düşünüyorum” dedi.

“HAK VE ADALET YERİNİ BULSUN İSTİYORUZ”

Erol Bilecik, 28 şampiyonlukla ilgili olarak, “Bu konuda ilgili olan TFF’de başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin süresi zaten limitli. 3 yıllık değil yaklaşık olarak 1 yıllık olduğu için son derece dar çerçevesi olan bir süreç. Bizim asıl beklentimiz daha farklı bir iletişim yapılması. İçinde tarihçinin, spor dünyasından insanların da olacağı bir kurulun çalıştırılıyor pozisyona gelmemesi, TFF’de gördüğümüz en büyük eksik. Fenerbahçemizin hukuki çerçevede yüzde yüz bir doğru tabloyu ortaya koymasına karşın TFF olarak bir an önce konuyla ilgili liyakat sahibi ve aklı selim insanlardan bir kurul kurulmalıdır. Bu kurulda uygun bir zaman diliminde çalışmaya başlar. Bütün kulüplerin de menfaatine bu durum. Hak ve adalet yerini bulsun istiyoruz. Bu süreçte mahkemeye verip uzun yıllar sabit bir öykünün içerisine sokabiliriz ama mahkemeye gitmek bugünkü, şu anki planımıza dahil değil” şeklinde konuştu

“HOCAMIZIN MAYIS AYI SONUNA KADAR KONTRATI VAR”

Erol Bilecik, teknik direktör Jorge Jesus’un durumu hakkında ise şunları dile getirdi: “Hoca dünyaya saygınlığını ispatlamış bir isim. Kamuoyundaki haber ve söylemlere karşın bize ulaşan herhangi bir şey söz konusu değil. Hocamızın mayıs ayı sonuna kadar kontratı var. Biz daha farklı bir yıl önermiştik. Hocanın bu anlamdaki yoğurt yeme biçimi bu şekilde; ilk kez gittiğim yerlerde 1 yıl kontrat yapıyorum, karşılıklı olarak memnuniyet değerlendirmesi yaparak devam ederiz dedi. Saygı duyuyoruz kendisine. Özetle; sezon sonuna kadar hocamızın burada olduğu çok net bir durum. Doğru süre geldiği zaman bunun devamını zaten kim istemez. Ben Jesus’un da farklı bir şey düşünmeyeceğine inanıyorum. Hoca, İstanbul’u seviyor. Türk insanına karşı müthiş bir iklim içinde kendini hissediyor. Basketbol aşkının yanı sıra camiamız ile daha sık birlikte olmak için sık sık basketbol maçlarına da katılımcı oluyor. Bunlar da bu ülkeye karşı duyduğu hisler.”

“BU TECRÜBE BİRİKİMİ ÖNCEKİ YILLARDA DA KEŞKE ŞAMPİYONLUKLA TAÇLANSAYDI AMA OLMADI”

Erol Bilecik, Ali Koç ve yönetiminin beşinci yılı olduğunu hatırlatarak iyi bir tecrübe birikimi olduğunu ifade ederek, “Bu tecrübe birikimi önceki yıllarda da keşke şampiyonlukla taçlansaydı ama olmadı. Sıkıntı olduğunu düşündüğümüz bir bam teli varsa üzerine basarız. Herhangi bir sıkıntımız olmadığını görüyoruz. İyi top oynuyoruz. Şampiyon olmak için hocamızın ve takımımızın saha içindeki performansına, disiplinine ve ciddiyetine çok inanıyoruz” dedi.

CAN GEBETAŞ: TFF’NİN 28 ŞAMPİYONLUK KONUSUNDA KURUL KURMASI GEREKİYOR

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, TFF’ye yaptıkları 28 şampiyonluk başvurusu hakkında, “Bugüne kadar bu kararın neden verilmediği değil, bu konuyu geniş bir çerçevede inceleyebilecek kurulun kurulması noktasında biz ciddi eksiklikler görüyoruz. Sürecin en başından itibaren biz hiçbir zaman acele etmedik, bir ay içinde bu karar çıksın değildi amacımız. Diyoruz ki; bu konu TFF yönetim kurulunca bir araya gelinerek alınacak kadar basit bir konu değil. Kurul kurulması, bir bilirkişinin TFF’ye rapor vermesi, içinde tarihçilerin, hukukçuların olması gerekiyor. İtiraz edenler var onlarla da bir araya gelelim. Bunu açık bir yer de yapalım. İster bir panel, ister bir televizyon programı ister katılımcıların da soru sorabileceği bir yerde tartışalım dedik. Ne bu davete itiraz edenlerden yanıt aldık ne de başka bir yerden. Eleştirilecek nokta kararın bugüne kadar neden verilmediği değil sağlık bir karar verilebilmesi için yapının neden kurulmadığı. Konuları tamamen değerlendirdiğimizde süreci sonuna kadar götürmekte niyetliyiz ama önce TFF’den bir karar çıkması gerekiyor. TFF göreve gelir gelmez liglerin başlama süreciyle ilgili almaları gereken acil birtakım kararlar olmasından dolayı onları da anlayışla karşılıyoruz. Sürecin sonuna kadar biz gereken tüm adımları atacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil gidebileceğimiz her yere gideceğiz” dedi.

BURAK KIZILHAN: TÜM ARMA KULLANIMLARIMIZI 5 YILDIZLI ARMAMIZLA GÜNCELLEDİK

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ise gelecek sene için 5 yıldızlı forma siparişlerini verildiğini ifade etti. Kızılhan, “Futbol şubesiyle alakalı tüm arma kullanımlarımızı 5 yıldızlı armamızla güncelledik. Bayraklar, antetli kağıtlar, mail imzalarımız, stadyum yönlendirme tabelalarına kadar değişiklikler yapıldı. Kurumsal kimlik çalışmamızı 3 faza ayırdık. Şu ana kadar 2 faz tamamlandı. Başkanımızın da daha önceden açıkladığı gibi, 2023-24 sezonundaki formalarımız da 5 yıldızlı olacak. Bütün dünyada satılacak formalarımız 5 yıldızlı olacak. Bu sezon formalarımızda kullanamıyor oluşumuzun sebebi, forma siparişlerinin çok önceden hatta 1,5 sene önceden verilmiş olmasıdır” ifadelerini kullandı. (DHA)