Ermenistan güçleri, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açtı

Yıllardır gerilimin yüksek olduğu Azerbaycan-Ermenistan hattında bu sabaha karşı yine tansiyon arttı. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı. Açıklamada, Terter’in Gapanlı, Ağdam’ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli’nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl’ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı. Sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği, Azerbaycan ordusunun da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğu bildirildi.

HAVAN MERMİSİ ŞARAPNELLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Sabah saatlerinde Ermeni güçler sivil yerleşim birimlerini top atışına tuttuğu ifade edilirken, evlerine havan topu mermileri isabet eden Azerbaycan vatandaşlarının ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi

Olayla ilgili ilk görüntülerde, Ermeni güçleri tarafından Azerbaycanlı sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıda evlere isabet eden havan mermisinin patlamasıyla saçılan şarapneller görüldü. Saldırıda Karabağlı sakini, 59 yaşdakindaki Beykişi Zeynalov adlı vatabdaşın ağır yaralandığı ifade edildi.

AZERBAYCAN’DAN SALDIRILARA MİSLİYLE KARŞILIK

Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği bildirildi.

ALİYEV: ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada Ermeni hedeflerinin Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğunu açıkladı. Aliyev “Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırılarına karşı ulusa seslendi. Aliyev, Azerbaycan Ordusu’nun saldırılara karşılık verdiğini ve Ermenistan’ın birçok askeri teçhizatının imha edildiğini açıkladı. Aliyev açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “Bu sabah, ağır toplar da dahil olmak üzere çeşitli silahlar kullanılarak yerleşim yerlerimize ve askeri mevzilerimize çeşitli yönlerden ateş edildi. Düşman ateşi sonucu sivil halk ve askerlerimiz arasında zayiat var, yaralılar var. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin! Kanları yerde kalmayacak. Azerbaycan Ordusu şu anda düşmanın askeri mevzilerine ateş ediyor. Bu saldırılar sonucunda düşmanın birçok askeri teçhizatı imha edildi. Bu, Ermeni faşizminin bir başka tezahürüdür”

“KENDİ ÖZ TOPRAKLARIMIZI SAVUNUYORUZ”

Cumhurbaşkanı Aliyev “Ermenistan işgal ettiği topraklarımıza yasa dışı şekilde yerleşmeye çalışıyor. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır” ifadelerini kullandı.