Ermenistan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını hedef aldı!

Sivilleri hedef alan Ermenistan bu kez de Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını hedef aldı.

Sivillere yönelik saldırılarına devam eden Ermenistan, bu kez de Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını hedef aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan’ın Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına roket attığını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Hacıyev, “Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına roket attı. Roket, BTC boru hattından 10 metre uzağa düştü ve 300’den fazla şarapnel etrafa saçıldı. Saldırı, boru hattına zarar vermedi. Ulusal Mayın Eylem Ajansı (ANAMA) bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Bunlar Ermenistan’ın enerji altyapısına saldırmak için umutsuz girişimleri” ifadelerini kullandı.

“ERMENİSTAN, SİVİL YERLEŞİM YERLERİNE MİSKET BOMBASI ATIYOR”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan’ın özellikle sivil yerleşim yerlerine misket bombası attığını vurgulayarak, “Ermenistan tarafından ateşlenen misket bombalı roketler, Goranboy bölgesinde köylere yakın noktalara düştü. Ermenistan, Azerbaycan’ın yerleşim bölgelerine karşı aktif olarak misket bombası kullanıyor” dedi.