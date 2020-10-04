Ermenistan, Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerini bombaladı
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Ermenistan, Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerini bombaladı

Ermenistan ordusunun, çatışma hattına belirli mesafede bulunan ve sivillerin yoğun yaşadığı Gence şehrine yönelik saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan tarafından atılan 4 füzenin şehre isabet ettiğini duyururken, “Ermenistan, Azerbaycan’ın Gence, Tatar, Füzuli bölgelerindeki yerleşim alanlarına füze saldırısı düzenledi” ifadelerini kullandı. Hacıyev , Azerbaycan’ın vatandaşlarını savunmaya devam edeceğini de ifade etti.

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