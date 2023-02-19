Erken menopoz nasıl anlaşılır?

Normal menopoz yaşı 49–50 civarındadır. 40 yaşın altında menopoz “premenopoz” 45 yaşın altında menopoz da “erken menopoz” olarak tanımlanır. İşte belirtileri…

Hangi belirtiler ortaya çıkar?

SORU:

41 yaşında 6 yıldır evli bir kadınım. Bu­günlerde erken menopozdan şüphele­niyorum, cinsel hayatımın bitmesinden korkuyorum. Acaba belirtileri nelerdir? M.B./Manisa

CEVAP:

Erken menopozda en önemli kriter altı ay boyunca hiç adet görmemektir. Ancak üç ay hiç adet görmeyip, ateş basması, sıkıntı, sinirlilik, terleme gibi belirtilerin de eklendiği durumlarda da yumurtalık fonksiyonları açısından tetkikler yapılır. O tetkiklerde yumurtalık fonksiyonlarında yavaşlama görülürse erken menopoz teşhisi konulur. 50 yaşına kadar düzenli yıllık kontrollerinizi yaptırarak hormon tedavisi aldıktan ve normal menopoz yaşına ulaştıktan sonra isterseniz teda­viyi bırakabilirsiniz. Bu durumda kararı hekiminizle birlikte vermeniz en doğru yaklaşım olacaktır.

Eşim niye alkol almak istiyor?

SORU:

Eşimde evlendiğimizden beri yalnızca birlikte olacağımız zaman alkol kullanıyor. Bunun sebebi ne olabilir, tedavi mi olmalı? H.T./İstanbul

CEVAP:

Eşinizin yalnızca alkol aldığınızda seks ya­pabiliyor olması, diğer durumlarda rahat olmadığını bir performans kaygısı yaşadı­ğını gösteriyor. Eşi mutlu edememe, eksik ve yetersiz olma, ilgi ve sevgisini kaybet­me korkusu gibi duyguların neden olduğu istenmeyen duygusal ve fiziksel tepkilerin tümüne performans kaygısı denir. Birkaç kadeh alkol bu iç sesi susturup psikolojik bir rahatlama sağladığı için performans kaygısı olan erkekler için faydalı olabilir. Ancak sürekli buna sığınmak ya da alkolü abartmak zamanla hem alkol bağımlı­lığına yol açabilir, hem de tam tersi bir etki yaratarak cinsel istek ve uyarılmanın tümüyle bitmesine neden olabilir. Alkolle geçici çözümlerle vakit kaybetmek yeri­ne cinsel ilişkinizde performans kaygısı yaratan nedenlere odaklanılması ve kalıcı çözümler bulunması daha uygun olur. Cinsel terapi bu konuda kalıcı çözümler üreterek yardımcı olabilir.

Bu problemimi nasıl çözerim?

SORU:

Çocukluğumdan beri aşırı terleyen bir yapım var. Bu durumdan utandığım için hiç kız arkadaşım ve cinsel tecrübem olmadı. Bu problemin çözümü nedir? G.A./Ordu

CEVAP:

Bazı insanlar ellerinde olmayan neden­lerle aşırı terleme sorunu yaşayabilir. Özellikle biraz kilolu, sosyal anlamda kaygılı, sıcağa duyarlı kişilerde bu daha fazla oluyor. Ter bezlerini etkisizleştirerek terlemeyi azaltan bazı cerrahi yöntemler olsa da kalıcı bir etkisi olmuyor. Sizin durumunuzda bu durumu öncelikle ken­dinizin kabul etmesi gerekiyor. Bu utanma ve sıkılmayı azaltacağından kaygıya bağlı terlemeyi azaltacaktır. Buna ek olarak bazı nefes ve gevşeme teknikleri de terlemeyi azaltabilir. Sık banyo yapmak, terletmeyen pamuklu kumaştan üretilmiş kıyafetleri seçmek faydalı olabilir. Bu bir partner ilişkisi kurmaya engel değildir. Engel olan bu nedenle kaybettiğiniz öz­güven ve tecrübe eksikliğidir. Bu nedenle bugünden tezi her türlü sosyalleşme ortamlarına girerek karşı cinsle tanışma fırsatları yaratmanız ve bir kız arkadaş edinmeniz uygun olur.