Erken menopoz cinsel yaşamı nasıl etkiler?

Menopoz bazı özel durumlarda daha erken yaşlarda başlayabilir. Peki cinsel yaşamın sonu mudur? İşte yanıtı…

Eşimle bu sorunu nasıl çözebiliriz?

SORU:

36 yaşındayım ve erken menopoza girdim. Bu yüzden cinselliğe karşı tüm ilgimi kay­bettim. Eşim bu durumdan çok rahatsız, ne yapmalıyım? S.D./Balıkesir

CEVAP:

Menopozda cinsel yaşam değil, doğur­ganlık sonlanır. Menopoza giren kadının cinsel yaşamı bitmez farklı bir boyutta devam eder. Menopoz bazı kadınlar için gebelik riskini ortadan kaldırdığından cinselliğin daha özgür yaşanmasını sağlayabilir. Bununla birlikte kadında menopoz dönemine özgü vajinal kuruluk gibi bazı sorunlar ortaya çıkabilir Bunu önlemek ve vajinal ıslanmayı kolaylaştır­mak için kayganlaştırıcı krem kullanıla­bilir, daha fazla erotizme ve fantezilere yer verilerek menopoz öncesi cinsel yaşama dönülebilir. Sizin durumunuzda cinsel ilgi kaybını kabul etmeyip kadın yönünüzü güçlendirerek cinsel isteğinizi yeniden canlandırabilirsiniz.

Aldatılma nedenim vajinismus mudur?

SORU:

33 yaşındayım, evliliğin başında vajinismus so­runum vardı, tedavi oldum ama hiçbir zaman tam anlamıyla cinsellikten haz alamadım. Bu nedenle eşim benden uzaklaştı, Bir süre önce aldatıldığımı öğrendim. Bunun sebebi benim durumum olabilir mi? N.P./ İstanbul

CEVAP:

Evlilik ilişkisi sevgi, saygı, güven ve cinsellik üzerine kurulur. Bunlardan bir ya da ikisinin eksikliği evlilik doyumunu azaltarak mutlu­luğun dışarıda aranmasına neden olabilir. Cinsellik bir çift ilişkisinde yalnızca fiziksel bir temas değil, özel ve değerli olduğunu hissetme, sevgiyi paylaşma, güvende olma, arzulanma, bağlılık gibi birçok duygusal ihtiyacında karşılığıdır, bu nedenle önemli bir yer tutar. Bu nedenle cinsel birlikteliğin olmadığı ya da doyumlu bir cinselliğin eksik olduğu evliliklerde evlilik dışı ilişki riski her zaman vardır. Buradan evlilik dışı ilişkilerin onaylandığı anlaşılmamalı cinsel sorunlar istenmeyen sonuçlara neden olmadan çö­züm araması gerektiği anlaşılmalıdır. Sizin durumunuzda eşinizle yaşadıklarınızı hemen cinsel uyum sorununa bağlamak acele yapılmış bir değerlendirme olmakla birlikte önemli nedenlerden biri olabilir. Eşinizle birlikte cinsel terapi konusunda da deneyimli bir evlilik ve çift terapistinden profesyonel destek almanız uygun olur.

Bu problem neden şimdi ortaya çıktı?

SORU:

Bir yıldır evli bir kadınım. Eşimde erken boşalma sorunu var, bu nedenle sürekli tartışıyoruz. Eşimin ikinci evliliği ve önceden böyle bir sorunu olmadığını söylüyor. Önceden böyle bir sorunu yoksa neden şimdi erken boşalıyor? S.A./ Ankara

CEVAP:

Sonradan gelişen erken boşalma sorunu ço­ğunlukla partner ilişkisi ve bu ilişkinin yarat­tığı gerginlikten kaynaklanır. Eşin deneyim­sizliği, sinirli, eleştirel ya da yüksek beklenti içinde olması erkekte cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunlarına neden olabilir. Buna rağmen seks yapma baskısı hisseden erkek­te performans kaygısı gelişir. Bu nedenler­den dolayı eşinin yanında rahat olamayan bir erkeğin cinsel heyecanı üzerinde bir kontrolü kalmadığı için boşalma refleksini geciktire­mez. Bunun yarattığı suçluluk ve yetersizlik duygusu sonraki ilişkileri etkileyerek negatif bir döngü yaratır ve erken boşalmayı kalıcı hale getirir. Erken boşalma cinsel terapi ile çözülebilir bir cinsel işlev bozukluğudur