Erken menopoz cinsel yaşamı nasıl etkiler?
Menopoz bazı özel durumlarda daha erken yaşlarda başlayabilir. Peki cinsel yaşamın sonu mudur? İşte yanıtı…
Eşimle bu sorunu nasıl çözebiliriz?
SORU:
36 yaşındayım ve erken menopoza girdim. Bu yüzden cinselliğe karşı tüm ilgimi kaybettim. Eşim bu durumdan çok rahatsız, ne yapmalıyım? S.D./Balıkesir
CEVAP:
Menopozda cinsel yaşam değil, doğurganlık sonlanır. Menopoza giren kadının cinsel yaşamı bitmez farklı bir boyutta devam eder. Menopoz bazı kadınlar için gebelik riskini ortadan kaldırdığından cinselliğin daha özgür yaşanmasını sağlayabilir. Bununla birlikte kadında menopoz dönemine özgü vajinal kuruluk gibi bazı sorunlar ortaya çıkabilir Bunu önlemek ve vajinal ıslanmayı kolaylaştırmak için kayganlaştırıcı krem kullanılabilir, daha fazla erotizme ve fantezilere yer verilerek menopoz öncesi cinsel yaşama dönülebilir. Sizin durumunuzda cinsel ilgi kaybını kabul etmeyip kadın yönünüzü güçlendirerek cinsel isteğinizi yeniden canlandırabilirsiniz.
Aldatılma nedenim vajinismus mudur?
SORU:
33 yaşındayım, evliliğin başında vajinismus sorunum vardı, tedavi oldum ama hiçbir zaman tam anlamıyla cinsellikten haz alamadım. Bu nedenle eşim benden uzaklaştı, Bir süre önce aldatıldığımı öğrendim. Bunun sebebi benim durumum olabilir mi? N.P./ İstanbul
CEVAP:
Evlilik ilişkisi sevgi, saygı, güven ve cinsellik üzerine kurulur. Bunlardan bir ya da ikisinin eksikliği evlilik doyumunu azaltarak mutluluğun dışarıda aranmasına neden olabilir. Cinsellik bir çift ilişkisinde yalnızca fiziksel bir temas değil, özel ve değerli olduğunu hissetme, sevgiyi paylaşma, güvende olma, arzulanma, bağlılık gibi birçok duygusal ihtiyacında karşılığıdır, bu nedenle önemli bir yer tutar. Bu nedenle cinsel birlikteliğin olmadığı ya da doyumlu bir cinselliğin eksik olduğu evliliklerde evlilik dışı ilişki riski her zaman vardır. Buradan evlilik dışı ilişkilerin onaylandığı anlaşılmamalı cinsel sorunlar istenmeyen sonuçlara neden olmadan çözüm araması gerektiği anlaşılmalıdır. Sizin durumunuzda eşinizle yaşadıklarınızı hemen cinsel uyum sorununa bağlamak acele yapılmış bir değerlendirme olmakla birlikte önemli nedenlerden biri olabilir. Eşinizle birlikte cinsel terapi konusunda da deneyimli bir evlilik ve çift terapistinden profesyonel destek almanız uygun olur.
Bu problem neden şimdi ortaya çıktı?
SORU:
Bir yıldır evli bir kadınım. Eşimde erken boşalma sorunu var, bu nedenle sürekli tartışıyoruz. Eşimin ikinci evliliği ve önceden böyle bir sorunu olmadığını söylüyor. Önceden böyle bir sorunu yoksa neden şimdi erken boşalıyor? S.A./ Ankara
CEVAP:
Sonradan gelişen erken boşalma sorunu çoğunlukla partner ilişkisi ve bu ilişkinin yarattığı gerginlikten kaynaklanır. Eşin deneyimsizliği, sinirli, eleştirel ya da yüksek beklenti içinde olması erkekte cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunlarına neden olabilir. Buna rağmen seks yapma baskısı hisseden erkekte performans kaygısı gelişir. Bu nedenlerden dolayı eşinin yanında rahat olamayan bir erkeğin cinsel heyecanı üzerinde bir kontrolü kalmadığı için boşalma refleksini geciktiremez. Bunun yarattığı suçluluk ve yetersizlik duygusu sonraki ilişkileri etkileyerek negatif bir döngü yaratır ve erken boşalmayı kalıcı hale getirir. Erken boşalma cinsel terapi ile çözülebilir bir cinsel işlev bozukluğudur