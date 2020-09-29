Erkeklerde kısırlık cinsel gücü azaltır mı?

Erkekte canlı sperm olmaması cinsel isteksizliğe neden olur mu? İşte yanıtı…

İsteksizliğin sebebi nedir?

SORU:

30 yaşındayım, 2 yıldır evliyim, çocuğumuz olmuyor, yapılan testler sonucunda eşimde canlı sperm olmadığı söylendi. Eşimde cinsel isteksizlik var, seks aklına gelmiyor. Sebebi canlı sperminin olmaması mıdır? E.B./ Ankara

CEVAP:

Cinsel istek ve gücün, erkekte canlı sperm olup olmadığıyla doğrudan bir ilişkisi yoktur. Çünkü cinsel isteği belirleyen birçok neden vardır. Bununla birlikte sperm oluşumunda etkisi olan testosteron hormonunun yetersizliği cinsel isteksizliğe yol açabilir. Bunun için mutlaka bir üroloji doktoruyla görüşerek hormon testi yaptırmalıdır. Sizin durumunuzda eğer eşinizde evliliğinizin başından beri bir isteksizlik varsa hormonal olma ihtimali daha güçlüdür. Eşinizin cinsel isteğinde azalma evlilik içinde sonradan gelişmişse bir cinsel uyumsuzluğa akla getirir. Ayrıca canlı spermi olmadığı için bir özgüven kaybı yaşaması ve bu neden cinselliğe ilgisini kaybetmesi de ihtimal dahilindedir. Böyle bir durumda farklı uzmanlarla ortak bir tedavi planı yapılmalıdır.

Neden ilişkiye odaklanmıyor?

SORU:

43 yaşındayım. Benim sorunum eşimin cinsel birliktelik sırasında bana odaklanmak yerine başka şeylerle ilgilenmesi. Böyle durumlarda kendimi çok kötü hissediyorum. Onu bundan nasıl vazgeçirebilirim? M.Ö./ Konya

CEVAP:

Cinsel birliktelik her şeyden önce odaklanma ve anı yaşamaktır. O sırada eşinden ve cinsellikten başka şeylerle uğraşmak, başka şeyleri düşünmek hem kendine hem de eşe karşı yapılan bir haksızlıktır. Böyle bir tutumla yaşanan cinsellikten haz almak ve haz vermek mümkün değildir. Bu bir kayığı tek kürekle yüzdürmeye çalışmak gibidir, ancak olduğu yerde döndürmeye yarar. Sizin eşinizin cinselliğe ilgisinin azaldığı, yaşadığı cinsellikten haz almadığı anlaşılıyor. Bunun birçok nedeni olabilir. İlk akla gelen cinsellik öncesi romantizm eksikliğidir. Sizin durumunuzda eğer eşinizde geçmişten gelen bir cinsel işlev bozukluğu yoksa erotizm ve uyarılma eksikliği olduğu düşünülebilir. Sizin cinsel ilişki öncesi romantizme ve erotizme biraz daha fazla önem vermeniz uygun olur.

Yaşadığım sorunu nasıl aşabilirim?

SORU:

Bir yıldır evliyim. Eşim beni cinsel ilişki sırasında konuşmamakla suçluyor. Benim yetiştiğim ortamda cinsellik ayıp bir konuydu hiç konuşulmazdı, şimdi bana da tuhaf geliyor. Bu sorunu aşabilir miyiz? U.C./ Bursa

CEVAP:

Toplumsal olarak cinselliğe yüklenilen olumsuz duygu ve düşünceler ve cinselliği ayıp yasak ve günah üçgeninde yaşamak cinselliğin konuşulmasına engeldir. Oysaki çiftlerin işlevsel ve doyumlu bir cinsel hayata sahip olmak için cinsellikten beklentilerini konuşmaları, cinsellikle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşmaları gerekir. Bu da yaşanılacak cinselliği olumlu yönde etkileyecek bir unsurdur. Bunun için eşinizle birlikte erotik filmler seyredebilir, yüksek sesle erotik romanlar okuyabilir, cinsel fantezilerinizi yazarak birbirinizle paylaşabilirsiniz.