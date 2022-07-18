Erkeklerde fazla kilo cinselliği nasıl etkiler?

Kilo ve yağ oranındaki artış erkeklerde testosteronun düşmesine östrojenin artmasına neden olur. Peki bu durum cinselliğe nasıl yansır? İşte yanıtı…

Neden sertleşme sorunu yaşıyorum?

SORU:

40 yaşındayım, işim gereği hareketsiz bir yaşantım var. Bu yüzden fazla kilo aldım. Önceden herhangi bir cinsel sorunumuz olmamasına rağmen sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Bunun aldığım kilo­larla bir ilgisi var mı? S.V./İstanbul

CEVAP:

İnsan bedeninin gerçek patronları hormonlardır. Hormonlar yiyip içtiği­mizden vücudumuzda neye ihtiyacımız olduğuna, duygu ve düşüncelimizden davranışlarımıza kadar hemen her şeyi belirleyen kimyasal uyarıcılardır. Erkek­te testosteron, kadında östrojen baskın hormondur. Kilo ve yağ oranındaki artış erkeklerde testosteronun düşmesine östrojenin artmasına neden olur. Kadında üreme fonksiyonları düzenleyen östroje­nin erkeklerde belirli bir oranın üzerine çıkması cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunlarının en önemli organik nedenle­ri arasındadır. Sizin durumunuzda vakit kaybetmeden daha hareketli bir yaşama geçmeniz, düzenli spor yapmaya başla­manız uygun olur. Kas ve yağ oranı kas lehine döndükçe testosteron seviyesi yükselecektir. Erkeklik hormonu testoste­ronun artması cinsel isteğin ve ereksiyo­nun kalitesinin artmasını sağlar.

Terapi tek başına faydalı olur mu?

SORU:

33 yaşında, evli bir erkeğim. Bende erken boşalma sorunu var. Her türlü ilacı, kremi denedim faydası olmadı. Cinsel terapi düşünüyorum. Yalnız gitsem işe yarar mı? A.D./ İstanbul

CEVAP:

Erkekler doğaları gereği hızlı boşalmaya programlıdır, ergenlik dönemindeki hızlı mas­türbasyon pratiği de bunu pekiştirir. Evliliğin başında erken boşalma olması doğal ve bek­lenen bir durumdur, boşalma denetimi eşler birbirine alıştıkça zamanla gelişir. Cinsel terapi zorunlu olmadıkça bireysel yapılmaz, eşle birlikte yapılırsa daha iyi sonuç verir. Çünkü cinsel terapide sorun yalnızca bir eşin sorunu değil, çiftin ortak sorunu olarak gö­rülür. Bu nedenle yaşanan sorunun çözümü de ancak eşlerin birlikte hareket etmesiyle mümkündür. Sizin eşinizle konuşarak terapi­ye ikna etmeye çalışmanız, kabul etmemesi durumunda bireysel terapi almanız öneri­lebilir. Cinsel terapide bireysel seanslarda konuşulanları onunla paylaşarak onu terapiye dahil edebilir, işbirliği sağlayabilirsiniz.

Bu sorun kısırlığa yol açabilir mi?

SORU:

34 yaşındayım. Bende erken boşalma so­runu var. Bir yıldır evliyim ve bu sorunlar nedeniyle eşimle ilişkiye girmekte zorlanı­yorum. Eşim çocuk istiyor ama çocuğumuz olmuyor. Erken boşalma sorunu kısırlığa neden olur mu? N.A. /Manisa

CEVAP:

Gebeliğin oluşması düzenli bir cinsel birlik­telik ve birleşme sonunda vajina içine bo­şalmanın olması gerekir. Sizin durumunuzda ilişkiye girmekte zorlanıyorum derken tam olarak ne kastettiğiniz anlaşılmıyor, zor da olsa cinsel birleşme oluyorsa gebelik zaman içinde oluşabilir, eğer birleşme gerçekleşmi­yorsa gebelik oluşma ihtimali çok düşük­tür. Erken boşalma ve sertleşme sorunu erkekler arasında sık görülen cinsel terapi ile tedavi edilebilir cinsel işlev bozuklukla­rıdır. Eğer cinsel birleşme gerçekleşiyorsa çocuk olmamasının nedeni organik neden­lere bağlı olabilir bir üroloji ve kadın doğum uzmanıyla görüşmeniz uygun olur.