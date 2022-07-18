Erkeklerde fazla kilo cinselliği nasıl etkiler?
Kilo ve yağ oranındaki artış erkeklerde testosteronun düşmesine östrojenin artmasına neden olur. Peki bu durum cinselliğe nasıl yansır? İşte yanıtı…
Neden sertleşme sorunu yaşıyorum?
SORU:
40 yaşındayım, işim gereği hareketsiz bir yaşantım var. Bu yüzden fazla kilo aldım. Önceden herhangi bir cinsel sorunumuz olmamasına rağmen sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Bunun aldığım kilolarla bir ilgisi var mı? S.V./İstanbul
CEVAP:
İnsan bedeninin gerçek patronları hormonlardır. Hormonlar yiyip içtiğimizden vücudumuzda neye ihtiyacımız olduğuna, duygu ve düşüncelimizden davranışlarımıza kadar hemen her şeyi belirleyen kimyasal uyarıcılardır. Erkekte testosteron, kadında östrojen baskın hormondur. Kilo ve yağ oranındaki artış erkeklerde testosteronun düşmesine östrojenin artmasına neden olur. Kadında üreme fonksiyonları düzenleyen östrojenin erkeklerde belirli bir oranın üzerine çıkması cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunlarının en önemli organik nedenleri arasındadır. Sizin durumunuzda vakit kaybetmeden daha hareketli bir yaşama geçmeniz, düzenli spor yapmaya başlamanız uygun olur. Kas ve yağ oranı kas lehine döndükçe testosteron seviyesi yükselecektir. Erkeklik hormonu testosteronun artması cinsel isteğin ve ereksiyonun kalitesinin artmasını sağlar.
Terapi tek başına faydalı olur mu?
SORU:
33 yaşında, evli bir erkeğim. Bende erken boşalma sorunu var. Her türlü ilacı, kremi denedim faydası olmadı. Cinsel terapi düşünüyorum. Yalnız gitsem işe yarar mı? A.D./ İstanbul
CEVAP:
Erkekler doğaları gereği hızlı boşalmaya programlıdır, ergenlik dönemindeki hızlı mastürbasyon pratiği de bunu pekiştirir. Evliliğin başında erken boşalma olması doğal ve beklenen bir durumdur, boşalma denetimi eşler birbirine alıştıkça zamanla gelişir. Cinsel terapi zorunlu olmadıkça bireysel yapılmaz, eşle birlikte yapılırsa daha iyi sonuç verir. Çünkü cinsel terapide sorun yalnızca bir eşin sorunu değil, çiftin ortak sorunu olarak görülür. Bu nedenle yaşanan sorunun çözümü de ancak eşlerin birlikte hareket etmesiyle mümkündür. Sizin eşinizle konuşarak terapiye ikna etmeye çalışmanız, kabul etmemesi durumunda bireysel terapi almanız önerilebilir. Cinsel terapide bireysel seanslarda konuşulanları onunla paylaşarak onu terapiye dahil edebilir, işbirliği sağlayabilirsiniz.
Bu sorun kısırlığa yol açabilir mi?
SORU:
34 yaşındayım. Bende erken boşalma sorunu var. Bir yıldır evliyim ve bu sorunlar nedeniyle eşimle ilişkiye girmekte zorlanıyorum. Eşim çocuk istiyor ama çocuğumuz olmuyor. Erken boşalma sorunu kısırlığa neden olur mu? N.A. /Manisa
CEVAP:
Gebeliğin oluşması düzenli bir cinsel birliktelik ve birleşme sonunda vajina içine boşalmanın olması gerekir. Sizin durumunuzda ilişkiye girmekte zorlanıyorum derken tam olarak ne kastettiğiniz anlaşılmıyor, zor da olsa cinsel birleşme oluyorsa gebelik zaman içinde oluşabilir, eğer birleşme gerçekleşmiyorsa gebelik oluşma ihtimali çok düşüktür. Erken boşalma ve sertleşme sorunu erkekler arasında sık görülen cinsel terapi ile tedavi edilebilir cinsel işlev bozukluklarıdır. Eğer cinsel birleşme gerçekleşiyorsa çocuk olmamasının nedeni organik nedenlere bağlı olabilir bir üroloji ve kadın doğum uzmanıyla görüşmeniz uygun olur.