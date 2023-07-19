Erkeklerde cinsel isteksizlik sık görülmeye başladı

Eşinizdeki cinsel isteksizliğin kendine göre birçok sebebi olabilir. Siz çekici kıyafetlerle cinsel anlamda davetkar ve talepkar olduğunuzda onu istemediği bir şeyi yapmaya zorlamış oluyorsunuz.

Eşim neden bana karşı isteksiz?

SORU:

36 yaşında 5 yıldır evli bir kadınım. Elimden geleni yapıyorum, seksi giy­silerle çekici olmaya çalışıyorum ama o cinselliğe karşı çok ilgisiz. Neden böyle davranıyor olabilir? E.Ş. İzmir

CEVAP:

Erkeklerde cinsel isteksizlik gittikçe sık görmeye başladığımız bir problem. Eşinizdeki cinsel isteksizliğin kendine göre birçok sebebi olabilir. Siz çekici kıyafetlerle cinsel anlamda davetkar ve talepkar olduğunuzda onu istemediği bir şeyi yapmaya zorlamış oluyorsunuz. Bu nedenle böyle kıyafetleri bir tehdit olarak algılayabilir ve rahatsızlık duyabilir. Eşinizin cinsel isteksizliğinin altında yatan nedenleri doğru anlayıp nedene yönelik değişim sağlamadıkça geleneksel yaklaşımlar işe yaramayacaktır. Bunun için onunla güvenli ve açık iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik adımlar atmanız gerekir. Böylelikle size daha açık olmasını sağlayabilirsiniz.

Eşimle yeniden nasıl yakınlaşırız?

SORU:

20 yıldır evli bir çiftiz. Eşimle bütün çabalarımıza rağmen çocuk sahibi olamadık. Bu süreçte hem bedenen hem psikolojik olarak çok yıprandık. Tedavileri sonlandırdık ama bende eşime karşı cinsel istek kalmadı. Bu durum düzelir mi? P.S./Bilecik

CEVAP:

Toplumsal cinsiyet rolü ve ailelerin beklen­tileri evli bir çiftin 1-2 yıl içinde çocuk sahibi olmasını bekler. Çocuk sahibi olamamak adeta erkekte bir eksiklik ve utanç, kadında üzüntü ve suçluluk duygularına neden olur. Bu duygulara tedavi süreçlerinin neden olduğu fiziksel ve ruhsal yorgunluk, ekono­mik kayıplar ve hayal kırıklığı da eklenince ne cinsellikten ne de başka şeylerden zevk alacak enerji ve istek kalır. Ayrıca tedavi süreçlerinde haz almaktan çok takvime bağlı yaşanan mekanik bir cinsellik, kullanılan ilaçlar, mahremiyet sınırlarının ihlali, sürekli bir umutla üzüntü arasında gidip gelme çifti cinsellikte soğutabilir. Böyle durumlarda normalleşebilmek, kayıp-yas duygularıyla baş edebilmek ve işlevsel bir cinselliğe döne­bilmek için mutlaka deneyimli bir uzmandan profesyonel destek alınması gerekir.