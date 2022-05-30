Erkeklerde cinsel isteksizlik hızla artıyor

Cinsel isteksizlik erkeklerde yaygın görülen karmaşık cinsel işlev bozukluklarından biridir. İşte nedenleri

Cinsel terapiden fayda görür müyüz?

SORU:

27 yaşında evli bir kadınım. Eşimde uzun zamandır cinsel isteksizlik var. Üroloji doktoru fiziksel bir problem ol­madığını söyledi. Bu sorunumuzu cinsel terapi çözülebilir mi? N.S./ Adana

CEVAP:

Genel veya cinsel sağlıktaki bozukluklar, kişiye sıkıntı veren tüm olaylar, cinsel ilişkinin ayıp, yasak, günah, yanlış, pis bir eylem olarak görülmesi, hormonsal ek­siklikler, ekonomik sorunlar, aile sorun­ları ve kullanılan ilaçlar doğrudan cinsel isteği etkileyebilir. Her derdin dermanı içinden çıkar. Organik nedenden kaynaklı bir durumda ilaç tedavisi, psikolojik ne­denden kaynaklanıyorsa eşinizle birlikte katılacağınız cinsel terapi çözüm olabilir. Cinsel terapide sağlıklı bir cinsellik ya­şamanın önündeki engeller konuşularak birer birer aşılmaya çalışılır. Cinselliğin yeniden yapılandırıldığı, istek ve arzuların korkusuzca dile getirilebildiği, erotizmin artırıldığı güvenli bir ortamda yaşanılan, dokunmaya ve hissetmeye odaklı bir cinsellikte sorun yaşanma ihtimali daha düşüktür. Umudunuzu kaybetmemelisiniz, çünkü umudunu sağlam tutmak hem ruh­sal iyileşmeye hem de cinsel yaşamdaki iyileşmeye giden yolun ilk adımıdır.

Eşim neden böyle filmler izliyor?

SORU:

Bir yıldır evliyim. Eşim benden gizli porno filmler izliyor. Bir hafta bana elini sürmüyor. Çocuk bekliyoruz, böyle şey­leri ona hiç yakıştıramıyorum, bundan nasıl vazgeçirebilirim? H.B./ Mersin

CEVAP:

Evli erkeklerde porno bağımlılığı genellikle evlilik içinde yaşadıkları cinsel hayatta ara­dıklarını bulamamaktan ya da evlilik öncesi bekarlık alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Si­zin durumunuzda bir gebelikten söz ediyorsu­nuz Gebelik döneminde eğer sağlık açısından bir risk yoksa ve doktor yasaklamamışsa sınırlı bir şekilde neredeyse gebeliğin son ayına kadar cinsellik yaşanabilir. Gebeliğiniz süresince eşinizle aranıza cinsel mesafe koymuş, onun cinsel ihtiyaçlarına ilgisiz kalmış olabilirsiniz. Bu süre zarfında eşiniz internet üzerinde porno seyredip mastürbas­yon yapma alışkanlığına geri dönmüş olabilir. Mastürbasyon erkeğin en az çabayla en fazla haz aldığı, yalnızca kendine odaklandığı kolay bir rahatlama yoludur. Böyle bir durumda eşinizle birlikte neden buna ihtiyaç duyduğu­nu sorarak, ilişkinizi yeniden yapılandırabilir, fantezilerle renklendirebilirsiniz.

İlaç kullanırsam bir sorun olur mu?

SORU:

Bir süredir sertleşme sorunu yaşıyo­rum. Sorunu paylaştığım bir yakın arka­daşım bu iş için mavi haplar olduğunu, kullanırsam hiç bir şey kalmayacağını söyledi. Bu ilaçların sertleşmeyi nasıl etkiliyor, önerir misiniz? E.S./ Konya

CEVAP:

Bu tür ilaçlar damarları genişletip kan basıncını artırarak sertleşmeyi ve sertliği sürdürmeyi kolaylaştırabilir. Bununla birlik­te bir ilaç almakla hiçbir sorun çözülmez. Çünkü cinsel istek ve uyarılma biyolojik, psikolojik, çevresel ve eşin ya da partnerin özellikleri ile doğrudan ilişkilidir. Genel sağlık durumunuz bilinmeden sorunun nedenleri anlaşılmadan doğru bile tedavi yapılamaz. İlacın etki edebilmesi için cinsel­liğe zaman ayırmanız, eş ya da partnerinizle erotik paylaşımlar içinde olmanız gerekir. Mutlaka doktor denetiminde kullanılmalıdır.