Erkekler yatakta bu hatayı yapmamalı

Erkeklerin ön sevişme yapmadan direkt cinsel ilişki yaşamak istemeleri kadınlar için büyük bir problem olmaya devam ediyor…

İlişkimizde mutluluğu nasıl yakalarız?

SORU:

29 yaşındayım, 2 yıldır süren bir birlikteliğim var. Ön sevişme yaşayamadığım için orgazm olma sürem de uzuyor, erkek arkadaşım benden önce boşalıyor. Ben mutsuz olunca o da üzülüyor. Bu nasıl düzelir? F.S./ Kırıkkale

CEVAP:

Erkek cinselliğinin daha çok dürtüsel olması ve cinsel ilişkide alınan hazzın boşalma öncesi değil boşalma yani cinsel gerilimden kurtulma sırasında yaşanmasından dolayı birçok erkek için ön sevişme angarya gelebiliyor. Oysa cinsellikten alınan hazzın yalnızca bir kısmı fizikseldir, asıl önemli kısmını arzulama ve arzulanma, ön sevişme, erotik temas cinsel içerikli konuşmalar, özel ve tek olduğunu hissetme ve partnerle bütünleşme gibi duygusal paylaşımlar oluşturur. Eğer erkek bir kadının gönlünü fethetmek istiyorsa onu harekete geçirecek ön oyunları ilişkisine dâhil etmeyi öğrenmelidir, bu süreçte kadın destekleyici konuşmalarla ona yardımcı olmalıdır.

Eşimle eskisi gibi olabilir miyiz?

SORU:

36 yaşındayım, eşimle severek evlendik ama şimdi ona 5 dakika bile dayanamıyorum. Sürekli her şeyden yakınıyor, hiçbir şeyden mutlu olmuyor. Ne yapabilirim? R.Z./ Nevşehir

CEVAP:

Erkekler evlenirken eşlerinin ufak şeylerden mutlu olan, hiçbir şeyden şikayet etmeyen biri olacağını ve bunun hayat boyu süreceğini düşünürler. Evlilik yalnızca eğlencenin değil sorumluluk ve görevlerin olduğu bir ilişkidir. Bu görev sorumluluklar ve birlikte yaşamanın getirdiği sorunlar doğru yönetilemediğinde evlilikte sorunlar artar. Bunun nedeni sorunlara birlikte çözüm arama yerine haklı çıkma ve güç savaşlarına girmektir. Eşinizin sürekli şikayetinin ardında işitilmemek, dikkate alınmamak olabilir. Eşinize karşı hissettiğiniz cinsel ilgisizliğin çözümü daha fazla kaliteli zaman geçirerek aranızdaki iletişimi artırmak, dokunmak ve dinlemektir. Fiziksel ve duygusal yakınlık cinsel ilgi ve isteği yeniden oluşturacaktır.

Aramızdaki sorunu düzeltebilir miyiz?

SORU:

Eşimle 2 yıldır evliyiz. Evlenmeden önce çok uyumlu bir çifttik. Evlendikten sonra hep kavga eder olduk, ayrı odalarda oturuyoruz. Cinsellik bile yaşamak istemiyorum. Bu durumu düzeltebilir miyiz? G.A./ İzmir

CEVAP:

Evlilik doyumu ve cinsel doyum bir paranın iki yüzü gibidir. Biri bozulduğunda eninde sonunda diğeri de bozulur. Çünkü hem evlilik ilişkisi hem de cinsel ilişkide temel sorun duygusal ve fiziksel yakınlığın ne kadar tolere edildiğidir. Eğer birlikte güzel vakit geçirilemiyorsa eşler birbirinin varlığından rahatsız oluyorsa cinsel istek oluşmaz. Sizin durumunuzda eşinizle öncelikle evlilikteki sorunları çözmeniz, aranızdaki kavgaları azaltarak birlikte kaliteli zaman geçirmenin yollarını aramanız gerekir. Aranızda ki buzlar eridiğinde, aynı odada, aynı kanepede oturmaya, birbirinize sarılmaya, birbirinize sarılmaya başladığınızda cinsel sorunlarda kendiliğinden çözülecektir.