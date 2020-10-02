Erkekler sadece performanslarıyla mutlu edemezler 

Erkeklerin cinsel birliktelik sırasında sadece fiziksel performansla eşlerini mutlu edeceklerini sanmaları çok sık karşılaşılan bir durumdur…

Eşime hatalarını nasıl anlatabilirim?

SORU:

27 yaşında bir kadınım. Eşimle cinsel sorunlarımız var. Bir cinsel sorunu yok ama tek kelime iltifat etmeden, öpüp okşamadan yaşanan mekanik bir cinselliğin beni mutlu edeceğini sanıyor. Başka şeylerinde gerekli olduğunu ona nasıl söylerim? K.S./ Ankara

CEVAP:

Erkeklerin cinsel birliktelik sırasında sadece fiziksel performansla eşlerini mutlu edeceklerini sanmaları çok sık karşılaşılan bir durumdur. Bunun hiç gerekmediği halde macunlar, ilaçlar alırlar performanslarıyla, performansları biraz düşünce depresyona girerler. Kendilerinin hiç gerekmeyen bir kıyas ve yarışın içine sokarlar. Oysa sanılanın aksine kadınlar cinsel ilişki öncesi ya da sırasında dışarıdan gelecek olan uyarıcılar eşliğinde zevk alırlar. Bu nedenle cinsellik öncesi yapılan eylemler, sözler, romantizm ve erotizm de en az cinsel performans kadar önemlidir. Erkekler ilişki sırasında eşlerini bu dokunuşlardan mahrum bırakmamalı, dokunma ve hissetmeye yer vermeli, sevişmeyi yeterince uzun tutmalıdır.

Yaşadığım sorunun bir çaresi var mı?

SORU:

2 yıldır evli bir erkeğim. Eşim doğum kontrol hapı kullanmak istemediği için ben prezervatif kullanmak zorunda kalıyorum. Buna bir türlü alışamadığım gibi arada sırada sertleşme ve boşalma sorunları da yaşamaya başladım. Bu durumun bir çaresi var mı? N.A./ Konya

CEVAP:

Çocuk istemeyen çiftlerde çözüm yolu çok fazla değildir. Bunlar doğum kontrol hapları, deri altı hormon bantları, prezervatif, takvim yöntemi ve geri çekmedir. Bunlar içinde takvim yöntemi geri çekilme yöntemi en az güvenilir olandır. Erkekler temas duyarlılığını ve ilişkiden alınan zevki azalttığı için prezervatif kullanmayı fazla sevmez. Alınan hazdaki azalma zamanla erkekte cinsel ilgi ve istekte azalmaya, sertleşme ve boşalma sorunlarına neden olabilir. Siz eşinizin doğum kontrol ilaçlarını neden kullanmak istemediğini belirtmemişsiniz. Bu tür ilaçların yan etkilerine karşı yanlış bilgilendirilmiş ve bu nedenle gereğinden fazla endişeleniyor olabilir. Birlikte bir kadın doğum uzmanına giderek doğru bilgi almanız uygun olacaktır. Eşiniz alternatif doğum kontrol yöntemlerine sıcak baktığında siz de prezervatiften kurtulabilirsiniz.

Doğumdan sonra nasıl yakınlaşırız?

SORU:

2 yıllık evliyim ve şu an 6 aylık hamileyim. Eşimden doğumdan sonra iyice uzaklaşmaktan korkuyorum. Uzaklık olmaması için ne yapabiliriz? G.F./Bursa

CEVAP:

Karşılıklı istek ve beklentilerin anlaşılması farklı cinsellik anlayışından her iki eşi de memnun edecek ortak bir cinsellik anlayışının oluşması zaman alabilir. Çiftlerin ortak bir cinsellik anlayışı ve doyumlu bir cinsel yaşam oluşturmadan bir gebeliğin başlaması sürecin aksamasına ve doğum sonrası başa dönmeye neden olabilir. Sizin durumunuzda doğumun ve lohusalığın bitmesini yeniden bir milat olarak kabul edip bir cinsel terapist rehberliğinde cinsel yaşantınızı yeniden yapılandırabilirsiniz. Bu süreçte uzak durmak yerine sık sık yakınlaşıp dokunmak soğukluk oluşmasını engelleyecektir.