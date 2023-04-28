Erkekler neden sanal sekse ihtiyaç duyar?

Bunda evlilikteki cinselliğin bozulması arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bazen de evlilik öncesi porno seyretme alışkanlığı evlilikteki cinsel yaşamın bozulmasına neden olabilir.

Aramızdaki bu sorunu nasıl çözebiliriz?

SORU:

34 yaşındayım ve 2 yıldır evliyim. Daha yeni evli olmamıza rağmen eşim sürekli telefonla vakit geçiriyor. Üstelik başka kadınlarla sanal seks yaptığını gördüm. Bu sorunu nasıl çözebilirim? T.D./Bursa

CEVAP:

Daha çok erkeklerde görülen telefon seksi eğer bir bağımlılığa dönüşmüşse bir hasta­lık olarak değerlendirilir. Erkeklerin porno filmlere yönelmesi evlilikteki cinselliğin bozulması arasında doğrudan bir ilişki var. Bazen uyumsuz ve doyumsuz bir cinsel yaşam buna neden olurken bazen de evlilik öncesi porno seyretme alışkanlığı evlilik­teki cinsel yaşamın bozulmasına neden olabiliyor. Sizin durumunuzda evliliğin başında fonksiyonel bir cinselliğiniz varsa, sonradan aranızda ne olduğuna bakmalı­dır. Eğer cinsel yaşantınız baştan beri fazla iyi değilse böyle bir durumda sanal sekse kayma olabilir. Birlikte kaliteli vakit ge­çirmeyen, beraber sohbet edip çay, kahve içmeyen, birlikte banyo yapıp aynı saatte yatmaya gitmeyen çiftlerde erotik paylaşım eksik kaldığı için telefon seksine yönelme olabiliyor. Telefon ve sosyal medyanın kont­rolsüz kullanımı ve sanal seks mutlaka tedavi edilmesi gereken bir bağımlılıktır.

Orgazm güçlüğüne karşı ne yapabilirim?

SORU:

11 yıldır evli, 2 çocuk annesi bir kadınım. Benim sorunum orgazm olamamak. Sevişmeyi uzun tutuyoruz, eşim de elinden geleni yapıyor ama bir türlü o kendinden geçme hali olmuyor. Bana ne önerirsiniz? B.M./İzmir

CEVAP:

Kadınların en çok yakındıkları problem­lerden biri de orgazm olamamaktır. Bunun birçok nedeni vardır. Araştırmalar ilk cinsel ilişkiden önce hiç mastürbasyon yapmamış ya da çok az yapmış, kendi bedenine yabancı, kendine dokunamayan, kadınlarda orgazm olamama sorununun, mastürbasyon yapmış kadınlara oranla daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Erkeğin tecrübesizliği, herhangi bir cinsel işlev bozukluğu nedeniyle yeterince uzun süre ilişkide kalamaması da kadının orgazm olmasını en­gellemektedir. Öncelikle sorunun kaynağını doğru tespit etmek, ona göre çözüm üret­mek gerekir. Bunun için destek alabilirsiniz.