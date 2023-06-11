Erkekler her zaman cinsel ilişkiye hazır olur mu?

Kadın erkek ilişkilerinde cinsellikle ilgili yanlış inanışların başında erkeklerin istediği zaman, istediği kadar cinsel ilişkiye girebilecekleri gelir. Bu doğru olmayıp gerçek bunun tam tersidir…

Acaba ben de mi bir sorun var?

SORU:

Eşimle her ikimiz de cinsel birliktelik ya­şamayı seviyoruz. Ben bazı günler isteksiz oluyorum ama eşim başka erkeklerin istedikleri kadar sevişebildiğini, bende bir sorun olduğunu söylüyor. Bu gerçekten böy­le mi, bende mi bir sorun var? E.B./ Antalya

CEVAP:

Kadınlar istedikleri zaman istediği kadar ilişkiye girebilir, çünkü kadınların cinsel birliktelik yaşamak için bir ereksiyon oluş­turmaya ihtiyacı yoktur. Her ne kadar erkeğin cinsel yakınlık ve ön sevişme sırasında bir ereksiyona ihtiyacı olmasa da cinsel birleşme için ereksiyonu sağlaması gerekir. Bunun için ruhsal ve bedensel olarak cinsellik yaşama­ya isteğinin ve enerjisini olması, bu isteğin ilişkiyi tamamlamaya yetecek kadar sürmesi için cinsel uyarıcılığı yüksek bir etkileşim içinde olunması gerekir. Her erkeğin ve kadın cinsel isteği ve enerjisi farklıdır, kıyaslama yapmamalı çift kendi ritmini yaratmalıdır. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak cinsel birlik­teliğin sıklığı konusunda ısrarcı olmamasını, bunun sizi olumsuz etkilediğini söyleyebilir, kıyaslanmaktan rahatsız olduğunuzu ifade edebilir, aranızda ikinizi de tatmin edecek bir ilişki sıklığı konusunda ortak bir karara varmanız uygun olur.

Orgazm olamamak rahatsızlık mıdır?

SORU:

12 senedir evli bir kadınım. Orgazm olamama sorunu yaşıyorum ve bugüne kadar hiç orgazm olmadım. Bu durum çözüme kavuşulabilir bir rahatsızlık mıdır yoksa fiziksel bir durum mudur? S.C./ İstanbul

CEVAP:

Kadın orgazmı erkek orgazmından oldukça farklıdır. Kadınlarda orgazm bozuklukla­rında neden nadiren fizyolojik genellikle psikolojiktir. Kadın orgazmı erkek orgazmı gibi kendiliğinden ortaya çıkan bir durum değildir, istek ve çabayla gerektirir. Ayrıca bunun için birçok dış koşulun bir araya gel­mesi gerekir. Olumlu bir beden ve cinsellik algısı, taciz veya istismarın olmadığı bir çocukluk geçmişi, yeterince becerikli, erken boşalma ya da sertleşme sorunu olmayan bir partner, uygun ortam, uygun zaman, ye­terli erotizm ve uyarı bunlardan sadece bir kaçıdır. Mastürbasyon yapmayı bilme ve bu şekilde orgazm olabilme kadın cinselliğin­de önemli bir ara basamaktır. Bu nedenle profesyonel bir destek alarak önce bireysel, sonra eşli mastürbasyon sonrada cinsel ilişkide orgazm olmayı öğrenebilirsiniz.