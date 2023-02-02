Erkekler de vajinismusa neden olabilir

İlk gece sorunsuz bir cinsel yaşam için kritik bir öneme sahiptir. Erkeğin tecrübesiz ve kaygılı olduğu durumlarda vajinismus sorununun ortaya çıkma riski daha yüksektir.

Bu sorunumuzu nasıl çözebiliriz?

SORU:

25 yaşında evli bir kadınım. Bana vajinismus teşhisi konuldu. Eşimin ilk gece çok acele ederek canımı acıttığını, ondan sonra korkmaya başladığımı bel­rittiğimde doktor sorunun eşimin tutu­mundan kaynaklanabileceğini söyledi. Peki biz ne yapmalıyız? K.F./Kayseri

CEVAP:

Birçok evli kadın ilk cinsel deneyimine kadar vajinismus diye bir sorunla kar­şılaşacağını bilmez. Evlilik öncesi sınırlı yakınlaşmalarda cinsel çekimin etkisiyle her şey yolunda görülür. Bu nedenle ilk gecede erkeğin tecrübesiz ve kaygı seviye­sinin yüksek olursa vajinismus sorununun ortaya çıkma riski daha yüksektir. Çünkü tecrübesiz bir erkek kendi kaygısıyla uğraş­tığından eşinin ne hissettiğini fark edemez ve onu hazır olmadan ilişkiye zorlayabilir. Bu tutum vajinismusu başlatabilir. Burada erkeğin bilgisi, deneyimi, eşine yaklaşımı, sabırlı ve anlayışlı tutumu eşinin kaygısını azaltarak rahatlamasını ve sorunsuz bir ilk gece yaşanmasını sağlar. Vajinismus tedavi edilebilir bir cinsel işlev bozukluğudur. Vajinismus tedavisinde çift hatalı davranış döngülerini fark ederek bunların yerine doğru ve işlevsel cinselliği koymayı öğrenir.

İlaç kullanmanın faydası olur mu?

SORU:

43 yaşındayım. 2 yıldır sertleşme ve erken boşalma sorunu yaşıyorum. Sertleşme sağlayıcı ilaçlar bu sorunları çözer mi? M.G./İzmir

CEVAP:

Sertleşme ve erken boşalma sorunun bir arada görülmesi çok sık görülen bir durumdur. Başlarda yalnız biri varken tedavi edilmediğinde diğerine neden ola­bilir. Sertleşme sağlayıcı ilaçlar özellikle sertleşmeyi kaybetme kaygısı yaşayan erkeklerde öz güveni kazanmaya yardım­cı olması açısından önerilebilir. Çünkü erkeklerde erken boşalma nedenlerinden biri de ereksiyonu kaybetmemek için hızlı hareket etme ve kontrolü kaybetmektir. Ancak ilaç tedavileri geçici çözümdür ve yan etkileri vardır. Bu amaçla kullanılan ilaçlar bırakıldığında boşalma süresi yeniden eskiye dönebilir. Ayrıca ilaç kul­lanımında zamanla ilaç direnci denilen durum gelişir. Boşalma denetimi zihinde kazanılan bir beceridir ve kalıcı olarak ortadan kaldırmanın tek yolu, cinsel te­rapi ile boşalma refleksi üzerinde istemli denetim sağlamayı öğrenmektir.

Neden orgazmı yaşayamıyorum?

SORU:

6 yıldır evliyim. Bu sürede hiç orgazm yaşamadım. Doğum yaptıktan sonra da cinsel isteğim azaldı. Mutlu bir cinsellik için ne yapabilirim? G.D./Ordu

CEVAP:

Orgazm öğrenilebilir istemli bir reflekstir. Bu nedenle size tavsiyem, orgazmı cin­selliğin en önemli amacı olarak görmek­ten vazgeçin, ön sevişmeye ağırlık verin, yaygın, ritmik, kesintisiz ve yeterli süre klitoris uyarısı yapması için eşinizi teşvik edin, başta meme uçlarınız, kulak arkala­rınız, bacaklarınızın iç yüzleri olmak üzere tüm erojen bölgelerinizin eşiniz tarafından uzun süre uyarılması için ondan talepte bulunun, sizin üstte olduğu cinsel pozis­yonları deneyin, dokunmanın verdiği hazza odaklanın ve eşinizde erken boşalma, sertleşme sorunu varsa tedavi olması için onu bir cinsel terapiste yönlendirin.