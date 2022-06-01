Erkekler de ilk gece korkusu yaşar!

Sanılanın aksine ilk gece korkusu sadece kadınları değil erkekleri de endişelendiren bir konudur. Zira onlar da sertleşmeyi sağlayamama, sürdürememe ya da erken boşalma gibi sorunlar yaşamaktan korkar…

Sorun yaşamamak için ne yapmalıyım?

SORU:

24 yaşında bekar bir gencim. 2 ay sonra evleneceğim. Şimdiye kadar hiç cinsel deneyimim olmadı. İlk gece erken boşalma ya da sertleşme sorunu yaşamaktan çekiniyorum. Bunun için bana ne önerirsiniz? E.S./ Konya

CEVAP:

Kadınlar ilk gece acı çekmekten, aşırı kanamadan ya da kanamanın olmaması durumunda yanlış anlaşılmaktan korkar­ken; erkekler, sertleşmeyi sağlayamama sürdürememe gibi sorunlar nedeniyle eşlerinin gözünde küçük düşmekten korkarlar. Geçmişte sağdıçların, kirvelerin sağladığı bilgilendirme rolü de artık or­tadan kalktığından genç ve tecrübesiz bir çift için ilk gece bir kabusa dönüşebilmek­tedir. Eşlerin evlenmeden önce kendilerini bu geceye hazırlamaları, bilimsel kaynak­lardan kadın ve erkek cinselliği konusunda okumalar yapıp bilgilerini artırmaları, imkanları varsa bir cinsel danışmandan profesyonel destek almaları bu özel de­neyimi sorunsuz bir şekilde yaşamalarını sağlayabilir. Ayrıca ilk geceyi zorlama ol­madan birbirlerini tanıyarak geçirmeleri, karşılıklı anlayışlı ve sabırlı davranmaları, dokunma ve hissetme odaklı bir ön seviş­meyle başlamaları faydalı olacaktır.

Eşim niye benden hep uzak duruyor?

SORU:

16 yıllık evli bir erkeğim. Eşimde 7-8 yıldır cinsel isteksizlik var. Aynı yatağı paylaştığımız halde ona hiç dokunma­dığım oluyor. Bu beni strer sokuyor, ne yapmamı önerirsiniz? D.E./Adana

CEVAP:

Cinsel sorunlar tek taraflı gelişmez. Genellikle eşlerde görülen ya da başlayan bir cinsel sorun boş verilip çare aranma­dığında diğer eşe de bulaşır ve karşılıklı etkileşerek çözümsüz bir hale gelir. Bu durum cinsel isteksizlik sorununda daha sık görülür. Cinsel isteğini dile getirip kar­şılığını alamayan ve reddedilen eş bir süre sonra istemekten, bir şeyler yapmaktan vazgeçer. İşte tüm bu nedenlerden dolayı cinsel terapi her iki eşle birlikte yapılır, her ikisi arasında bir işbirliği ve cinsel uyum oluşmasına çaba gösterilir. Sizin bir şekilde eşinizi ikna ederek beraber de­neyimli bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.

Bu monotonluktan nasıl kurtulabiliriz?

SORU:

30 yaşında bir erkeğim. 2 yıldır devam eden bir ilişkim var. Ancak son zamanlarda cinsel hayatımız iyice monotonlaştı. Bana ne önerirsiniz? K.D./Balıkesir

CEVAP:

Biriyle uzun süre birlikte olduktan sonra aradaki çekimin azalmasını normal kar­şılamak gerekir. Bu da, kontrol edeme­diğiniz dış etkenlerin ilişkinizi etkiliyor olmasından kaynaklanır. Birbirinizi yıllarca beğenebilmek için yakın olmanız gerekir. Onunla çıkmaya başlamadan önceki flörtleşmelerinizi hatırlayıp onları tekrar yakalamaya çalışın. Kimi zaman ilişki monotonlaştığında sekse bir süre ara vermek de işe yarayabiliyor. İki taraf da bu şekilde hayatlarında neyin eksik olduğunu hatırlayabiliyor.