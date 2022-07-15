Erkekler cinsellikte neden kaygılarını dile getiremez? 

Toplumsal cinsiyet rollerine göre, erkeğin güçlü görünmesi, zaaflarını belli etmemesi ve duygularını fazla göstermemesi gerekir. Söz konusu cinsellik olduğunda durum daha da hassaslaşır…

Eşimle yakınlaşmak için ne yapabilirim?

SORU:

35 yaşındayım, eşimde erken boşalma var, ben bunu sorun yapmıyorum ama o çok üzülüyor. İçine kapanıyor ve benden uzaklaşıyor. Benimle duygularını pay­laşsın istiyorum, bunun için onunla nasıl konuşmalıyım? Y.C./ Bursa

CEVAP:

Cinsel yaşantı her şeyden önce duygusal bir paylaşımdır, açıklık ve samimiyettir. Paylaşıl­mayan her duygu araya duvar örer ve yaşanan sorunların çözülmesini zorlaştırır. Zihin du­rumunuzda eşinizin erken boşalma sorununa fazlasıyla üzüldüğü ve suçluluk hissettiği düşünülebilir. Duygularını kendi içinde yaşaya­rak gözünüzdeki değerini korumaya çalışıyor. Eşinize onu sevdiğinizi ve sorunları birlikte çözebileceğinizi söyleyerek kendini açması konusunda cesaretlendirebilirsiniz. Erken bo­şalma cinsel terapi ile kolaylıkla çözülebilecek bir erkek cinsel işlev bozukluğudur, utanma ya da çekinmeyi gerektiren bir durum değildir.

Normal bir ilişkinin süresi ne kadardır?

SORU:

Bir yıldır evli bir erkeğim. Eşimle ne zaman cinsel yakınlık yaşasak, kısa sürdüğünü ve tatmin olmadığını söylüyor. Bana göre yeterince uzun ön sevişme yapıyoruz ve ben tatmin oluyorum, onun da olması için ne kadar sürmesi gerekir? İ.D./ Samsun

CEVAP:

Standart bir cinsel birliktelik süresi söylemek oldukça zordur. Çünkü cinsel uyarılma ve boşal­ma için gereken zaman eşlerin yaşı, genel sağlık durumu, evlilik süreleri, kendilerini ve eşlerini ne kadar tanıdıkları, yaratıkları erotik ortam, mahremiyet koşulları gibi birçok değişkene bağlıdır. Sorun genellikle erkeklerde uyarılma ve boşalma için gereken sürenin kısa, kadınlar­da ise çok daha uzun olmasından kaynaklanır. Düzenli ve sık bir cinsel yaşamı olan çiftler zamanla birbirlerine alışarak her ikisi içinde tatminkâr bir cinsel ilişki süresinde anlaşırlar. Yapılan çalışmalar boşalma denetimi olan bir erkekle cinsellik algısı pozitif, bedenin tanıyan bir kadının kolaylıkla uyum sağlayabileceğini, yaklaşık 15-25 dakikalık bir cinsel yakınlıkla tat­min olabileceğini gösteriyor. Sizin durumunuzda biraz daha sabırlı olmanız ve eşinizin ihtiyaçla­rına odaklanmanız durumunda her ikiniz içinde keyifli bir cinsellik yaşayabilirsiniz.

Beni anlaması için ne yapabilirim?

SORU:

24 yaşında yeni evli bir kadınım. Kapalı bir çevrede yetiştiğim için biraz utangacım, eşimle her şeyi konuşamıyorum, onun beni anlamasını bekliyorum. Eşimin beni daha iyi anlaması için ne yapabilirim? T.D./ Afyon

İnsanların birbirlerinin duygularını kendini onun yerine koyarak anlamaya empati denir. Empati yakın ilişkilerde sağlıklı bir iletişim için olması gereken bir durumdur. Empati cinsel uyum için de gereklidir. Partnerin cin­sel arzularına ve kendince olan zevk yoluna dair fikir sahibi olmak olarak tanımlanan cinsel empati, sağlıklı cinsel yaşamın özünü oluşturur. Partnerin cinsel duygularını boş bir zihinle sadece ona odaklanarak ve sanki oymuşçasına hissetmek, partnerin cinsel davranışlarındaki motivasyonunu ve kendin­ce olan haklılığını ve cinsel beklentilerini anlamak ve anladıklarını ona hissettirmektir. Sağlıklı ve mutlu cinsel yaşamın olmazsa olmazlarından olan ve ruha şifa veren cinsel empati, cinsel yaşamda doyuma ulaşmanın ve partner uyumunun da önemli şartlarından biridir. Cinsel empati için cinselliğin dışında eşle bir araya gelerek istek ve arzuları karşı­lıklı dile getirmek, bunları bir eyleme planına dönüştürmek gerekir.