Erkek gördüğünden kadın duyduğundan etkilenir

Cinsellik konusunda yapılan araştırmalar erkek cinselliğinde görsel uyaranların, kadınlarda ise fiziksel temasın ve işitsel uyaranların diğer uyaranlara karşı daha güçlü olduğunu gösteriyor

Eşim niye bu kadar egoistçe davranıyor?

SORU:

34 yaşında evli bir kadınım. Eşimle cinsel ilişkiyi başlatma konusunda sıkıntılar yaşı­yoruz. Sürekli benden onu tahrik etmem için seksi kıyafetler giymemi istiyor ama kendisi bir şey yapmıyor, beni beğendiği ya da güzel bulduğuyla ilgili iki çift tatlı söz söylemiyor. Bu sorunu aşabilir miyiz? B.S./Adana

CEVAP:

Cinsellik konusunda yapılan araştırmalar erkek cinselliğinde görsel uyaranların, ka­dınlarda ise fiziksel temasın ve işitsel uya­ranların diğer uyaranlara karşı daha güçlü olduğunu gösteriyor. Bu nedenle porno sektörü daha çok erkeklere, erotik roman­lar, romantik şairler kadınlar hitap eder. Bu cinsiyete özgü farklılıkları bilmek ve buna uygun davranmak ilişkilerin daha uyumlu olmasına yardımcı olabilir. Tabii hiçbir bek­lenti tek taraflı olmaz ancak karşılıklı çaba sarf edildiğinde değerli olur ve fayda sağlar. Sizin eşinizle aranızda bir cinsel iletişim eksikliği olduğu anlaşılıyor. Eşinizle karşılık­lı konuşarak beklentilerinizi dile getirebilir, ortak noktalarda uzlaşarak her ikinizi de mutlu edecek orta bir yol bulabilirsiniz.

Yatakta aktif olması için ne yapabilirim?

SORU:

33 yaşında evli bir erkeğim. Benim soru­num cinsellikte eşimin her şeyi benden beklemesi. 2 yıldır evliyim, eşim yatakta hiç aktif değil. ‘Sen erkeksin beni mutlu etmek senin görevin’ diyor. Böyle bir şey mümkün mü? Z.E./ Manisa

CEVAP:

En sık rastlanan cinsel hurafelerden biri de erkeklerin doğuştan iyi seks yapmayı ve kadınların ne istediğini bilmeleriyle ilgilidir. Cinsellik doğuştan gelen bir dürtü olmakla birlikte nasıl yaşanacağı cinsel tutum ve dav­ranışlar içinde yaşanılan kültürün cinsellik anlayışına göre sonradan öğrenilir. Evlilik ilişkisi içinde eşler birbirlerini zamanla tanır, ortak bir cinsellik anlayışı oluşturarak do­yumlu bir cinsel yaşamı sağlayabilirler. Bu­nun için açık iletişim ve deneyim şarttır. Her şeyin bir eşten beklenmesi, cinsel doyumun sorumluluğunun bir eşe yüklenmesi adil bir durum değildir. Sizin durumunuzda eşinizle konuşarak doyumlu bir cinsel yaşam için sorumluluk almasını, pasif bir pozisyondan aktif bir pozisyona geçmesini isteyebilirsiniz. Bunun için erotik filmler seyretmeniz, erotik romanlar okumanız öneririm.

Tekrar cinsel terapi almamız gerekir mi?

SORU:

Evlendiğimde vajinismus sorunu yaşa­dım, 5 ay sonra tedavi oldum, ilişkiye girebildik, ne olduğunu anlamadan gebe kaldım. Doğumdan sonra 6 ay geçti hala ilişkiye giremedik sanki yeniden başa döndük. Böyle bir durumda tekrar cinsel terapi gerekir mi? R.D./İstanbul

CEVAP:

İyi tedavi edilmemiş vajinismus sorunu sonradan tekrar ortaya çıkabilir. Vajinismu­sun sizinki gibi sonradan ortaya çıkmasına ya da nüksetmesine sekonder yani ikincil vajinismus denir. Zor doğumlar, zor bir doğum sonrasında ya da sağlık nedeniyle yapılan ameliyatlar, cinsel şiddet ve istisma­ra bağlı travmalar sekonder vajinismusun en sık görülen nedenleri arasındadır. Tedavi, vajinismusa neden olan etkenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılır. Tedavide amaç doyumlu ve mutlu bir cinsel hayata yaşaya­bilmektir. Süreç vajinismus tedavisi gören birinde çok farklı değildir. Cinsel terapi, cinsel eğitim, nefes ve gevşeme, duyulara odaklanma, sıralı sevişme ve basit doku­nuşlardan tamamlanmış bir cinsel ilişkiye doğu aşamalı ilerleme şeklinde yapılır. Sizin durumunuzda da önce vajinismus tedavisi gördüğünüz için sorunu daha kolay ve çabuk çözebilirsiniz. Eşin desteği ve işbirliği varsa tedavi çok daha kolay ve kısa olacaktır.