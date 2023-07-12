Eren Erdem’den RTÜK’e ‘TELE1’ tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, RTÜK’ün TELE1’e yayın durdurma ve idari para cezası vermesine tepki gösterdi.

Erdem, “CHP olarak, bu karar karşısında TELE1’in yanındayız. Bu utanç verici uygulama, özgür ve bağımsız medyanın susturulması için alınmış siyasi bir karardır. Türkiye’de basın özgürlüğü iktidar ve yandaşlarını korkutsa da halkın haber alma hakkının önüne kimse geçemez. Cumhuriyet’in değerlerine ve demokrasiye uygun bir özgürlük ortamının her zaman takipçisi olacağız” dedi.

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, RTÜK’ün TELE1’e verdiği yayın durdurma ve idari para cezasına tepki gösterdi. Erden, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“CHP olarak, bu karar karşısında TELE1’in yanındayız. Bu utanç verici uygulama, özgür ve bağımsız medyanın susturulması için alınmış siyasi bir karardır. Türkiye’de basın özgürlüğü iktidar ve yandaşlarını korkutsa da, halkın haber alma hakkının önüne kimse geçemez. Cumhuriyetin değerlerine ve demokrasiye uygun bir özgürlük ortamının her zaman takipçisi olacağız.”

(ANKA)