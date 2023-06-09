Eren Erdem: Vatandaşın kişisel bilgilerini sattınız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, “Devletin kozmik odasına Fetullah’ı soktunuz, gizli bilgilerini sattınız, vatandaşın yeşil alanlarını sattınız, limanlarını sattınız, insanları sefalete mahkûm ettiniz, vatandaşın elinde bir tek kişisel bilgileri kalmıştı. Şimdi görüyoruz ki onu da sattınız ya da satılmasına imkân sağlayacak ortamı yarattınız. Hesabını vereceksiniz” dedi.

CHP’li Eren Erdem, resmi Twitter hesabından yeni bir video paylaştı. “Devletin kozmik odasına Fetullah’ı soktunuz, gizli bilgilerini sattınız, vatandaşın yeşil alanlarını sattınız, limanlarını sattınız, insanları sefalete mahkûm ettiniz, vatandaşın elinde bir tek kişisel bilgileri kalmıştı. Şimdi görüyoruz ki onu da sattınız ya da satılmasına imkân sağlayacak ortamı yarattınız. Hesabını vereceksiniz” notuyla paylaşılan videoda Erdem, şunları söyledi:

“Dünyanın her yerinde korkunç bir skandal olarak anılabilecek bir durum yaşıyoruz. Kişisel bilgilerimiz hacker’ların eline düşmüş durumda. Ve bir internet sitesine insanlar 50-60-70 lira ödeyerek herkesin kişisel bilgilerine ulaşabiliyor. Bu korkunç durumu ortaya çıkartan sadece ve sadece bu hükümettir. Bu hükümet seslenmek istiyorum: Devletin kozmik odasına Fethullahçıları sokup bu devletin gizli bilgilerini sattınız, vatandaşın yeşil alanlarını sattınız, limanları sattınız, insanları açlığa, yokluğa sefalete mahkûm ettiniz. Bugün ülke ekonomisinin geldiği yer ortada. Herkesin sadece ve sadece elinde bir tek kişisel bilgileri kalmıştı, anlaşılıyor ki onu da sattınız ya da satılmasına imkân sağlayacak ortamı yarattınız. Bu liyakatsizliğin, bu aymazlığın ve bu şarlatanlığın hesabını mutlaka soracağız, bunu hesabını ödeyeceksiniz. Bu bilgileri her kim bu şekilde tasarruf etmiş birilerine peşkeş çekmişse derhal onun gereğinin yapılmasının hükümete çağrısını yapıyoruz.” (ANKA)