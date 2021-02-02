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‘Eren-6 Mergelo’ operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Bitlis ve Siirt illerinde “Eren-6 Mergelo” operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 453 personel görev alıyor.

FOTO: İHA

Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis ve Siirt İllerinde “Eren-6 Mergelo” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 453 personel 82 operasyonel tim görev alıyor.

(İHA)

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