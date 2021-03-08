Ereksiyon ilaçları niye baş ağrısı yapar?

Sertleşme sağlayıcı ilaçlar tansiyon yükselmesine dolayısıyla baş ağrısına neden olabilir… Bu durum da ilişkiyi olumsuz etkiler…

Bu problemimin bir çaresi var mı?

SORU:

38 yaşındayım ve 4-5 yıldır sertleşme sorunu yaşıyorum. Gittiğim üroloji uzmanının verdiği sertleşme sağlayıcı ilaç ciddi baş ağrısı yapıyor, bu sefer de baş ağrısında cinsellik yaşayamıyoruz. Bu sorunu nasıl çözerim? S.H./Adana

CEVAP:

Sertleşme sağlayıcı ilaçların etkisi damarları genişleterek kan basıncını yükseltmek ve dolaylı yoldan bir sertleşme sağlar. Ancak kan basıncının normalin üstünde artması yani tansiyonun yükselmesinin istenmeyen yan etkileri olabilir. Eğer bu ilaçlar beraberinde baş ağrısı gibi istenmeyen sonuçlara neden oluyorsa ereksiyona bir katkısı olmayacaktır. Kan basıncının genital bölgelerde yoğunlaşması ve sertleşmenin olabilmesi için erotik bir ortamda seks davranışlarının içinde olmak gerekir. Sizin durumunuzda sertleşme ilaçları tek seçenek değildir. Yeniden üroloji doktorunuzla görüşerek alternatif çözüm yöntemlerini araştırabilirsiniz. Tedavinize ek olarak rahatlamış ve gevşemiş bir şekilde uygun ortam ve uygun zamanda seks yapmanın da sertleşmeyi kolaylaştırıcı etkisi olacaktır.

Regl döneminde ilişki yaşanır mı?

SORU:

Yeni evli bir erkeğim. Eşimle sık sık cinsel birliktelik yaşamak istiyorum. Ancak adet dönemleri uzun sürüyor, ben bu dönemlerde de birlikte olmak istiyorum, eşim bunun yanlış olduğunu söylüyor. Bu yanlış bir şey mi? V.D./Bursa

CEVAP:

Adet günleri cinsel ilişki yaşamaya engel bir durum olmamasına rağmen hem temizlik hem de sağlık açısından önerilen bir durum değildir. Kadınlar bu dönemde dinlenerek kendilerini yenileme fırsatı bulur. Yeni evlendiğiniz için eşinizi fazla arzuluyor, bir haftalık süre size uzun geliyor olabilir ancak eşinizin duygu ve düşüncelerine de saygı göstermek durumundasınız. Bu dönemlerde biraz sabırlı olup bekleyebilir ya da cinsel birleşme olmadan sevişebilir, en kötü ihtimal mastürbasyon yoluyla kendinizi rahatlatabilirsiniz.

Nişanlım yoksa beni kandırıyor mu?

SORU:

26 yaşında bir erkeğim. Nişanlım cinsel ilişkiye girdiğimizde daha ben boşalmadan sık sık orgazm oluyor. Orgazm taklidi yapıyor olabilir mi? N.F./Sinop

CEVAP:

Kadın ve erkek cinselliğiyle ilgili yapılan araştırmalarda kendi bedeniyle barışık, cinselliğe olumlu bakan, geçmişinde cinsel travmaları olmayan, erotik fanteziler kurabilen, yeniliklere açık ve erotizm yaratabilen kadınların cinsel ilişkide çok daha kolay uyarıldıkları ve orgazm olabildikleri sonucu çıkıyor. Buna partnere karşı hissedilen olumlu duygular ve aşkı da ekleyebiliriz. Ayrıca erkeğin cinsel becerisi, tutkusu ve baştan çıkarıcılığı da kadın orgazmını kolaylaştırıyor. Sizin durumunuzda kendinizi şanslı sayabilirsiniz, nişanlınız gerçekten orgazm yaşayabilir.