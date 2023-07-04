Bİ SORALIM BAKALIM

Erdoğan’ın yazlık sarayı otel olsa bir odasının geceliği kaç lira olurdu?

Geçen haftayı tatil olarak geçirdik.

Kurban Bayramının başladığı gün çarşamba olunca pazartesi ve salı da Erdoğan’ın lütfuyla tatile eklendi ve kamu görevlileri ile milyonlarca özel sektör çalışanı 9 gün tatil yaptı.

Millet akın akın tatil yörelerine koştu, trafik kilitlendi, güney sahillerinde adım atacak yer kalmadı.

Elbette liderler de bayramı tatilde geçirmeyi tercih ettiler.

AKP genel başkanı tatili, yıllar önce Turgut Özal’ın alıp cumhurbaşkanlığı evi yaptığı 235 metrekarelik konutu 4 bin metrekare kapalı alanlı, iki yüzme havuzlu, iki tenis kortu ve iki helikopter pisti olan dev bir komplekse çevirdiği yazlık sarayında geçirdi.

Yandaş medya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise Antalya Belek’te tatil yaptığını ileri sürdü.

Ancak haberi veriş tarzları bile yıpratıcı amaç taşıyordu.

Yandaş medya Kılıçdaroğlu’nun geceliği 316 bin lira olan lüks bir villada 5 gün tatil yaptığını ileri sürdü.

Bu durumda 5 günlük tatil faturasının diğer masraflarıyla yaklaşık 2 milyon liraya geldiği belirtildi.

Saray medyası haberi kamuoyuna sunarken “Fakirlik edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu ultra lüks tatilde” başlıklarını kullandı.

CHP genel merkezi ise şöyle bir açıklama yaptı bu haberler üzerine;

“Sayın Genel Başkanımızın yoğun seçim çalışmaları sonrası; kıymetli eşi, kızları, gelini, oğlu, damadı ve torunları ile gerçekleştirdiği 5 günlük Kurban Bayramı tatili ile ilgili yapılan haberlerdeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.”

Gerçi yalanlamadan Kılıçdaroğlu’nun tatil yapıp yapmadığı anlaşılmıyor.

Yaptıysa da nerede olduğu belirtilmiyor.

Açıklanan rakamlarla da ilgili bilgi verilmiyor.

Elbette bir büyük partinin genel başkanı da tatil yapacaktır ama bunun için çok büyük bir bedel ödendiyse bu her ülkede sorun yaratır.

Ancak burada başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum.

Kılıçdaroğlu “fakirlik edebiyatı yapıp çok lüks tatile gitmekle” suçlanıyor!

Oysa Erdoğan’ın bu yıla kadar yaptığı tatillerle ilgili benzer hiçbir haber duymadık.

Şimdi gelin lüks tatil konusunu değişik açıdan ele alalım.

Velev ki Kılıçdaroğlu 5 günlük tatil için 2 milyon lira ödemiş olsun.

Peki Erdoğan’ın yazlık sarayındaki tatili kaça mal oldu?

Erdoğan bu dev yazlık saraya tek başına gitmiyor.

Yanında ailesinin bütün fertleri var.

Ayrıca bazı yakınlarını ve önemli memurlarını da götürüyor.

Ulaşım için dev uçaklar, helikopterler, çok lüks otomobiller kullanılıyor.

Yüzlerce güvenlik görevlisi ve saray çalışanı sadece Erdoğan’a ve yanındakilere hizmet veriyor.

Okluk Koyu, Gökova Körfezinin en nadide yerlerinden biri, bir doğa harikası, manzarası, denizi ve havası mükemmel.

Kurulan tesis tüm 5 yıldızlı otellerden ve bunların içindeki özel villalardan çok daha lüks.

Şimdi düşünün; bu tesis cumhurbaşkanlığı sarayı değil de bir otel olsa, her biri villa büyüklüğündeki lüks odaların geceliği kaç liradan verilir?

Kılıçdaroğlu’nun kaldığı ileri sürülen otelin villalarından aşağı bir fiyatı olmaz inanın.

Ayrıca şunu da ekleyeyim; Bu sarayın maliyeti 2021 fiyatları ile 750 milyon lirayı buldu.

O günün dolar fiyatını baz alırsak demek ki bu sarayın maliyeti bugün için 1 milyar liranın üzerinde.

Bu saray yılda en fazla 20 gün tam kapasite kullanılıyor.

Günlük hesabını 5 yıllık görev süresini göz önüne alarak siz yapın artık.

İRONİ

Bu bir “Parayla saadet olmaz” yazısıdır

Türkiye’nin en zengin isimlerinden Faruk Yalçın 2008 yılında vefat etmişti.

Yalçın arkasında tam 4 milyar dolarlık miras bırakmıştı.

Ancak her çok zengin ailede görüldüğü gibi Yalçın ailesinde de miras kavgası çıkmıştı.

Sonunda davalar bitmiş ve miras 20’ye bölünmüş.

Yalçın ailesinin magazin dünyasında en çok tanınan isimlerinden Süreyya Yalçın ile annesine 20’ye bölünen bu büyük mirastan 8 pay kalmış.

Yani anne kız Yalçınlar’a düşen pay 1 milyar 600 milyon dolar.

Eşit bölünmesi halinde magazin yıldızı Süreyya Yalçın’a 800 milyon dolar kalmış oluyor.

Ama insan Süreyya Yalçın’ın eski ve yeni halini görünce ister istemez üzülüyor.

Onca para ile belli ki bir zayıflama hevesine girmiş Süreyya Yalçın iğne ipliğe dönmüş.

Halinden memnunsa diyeceğimiz olmaz elbette, ama bu kadar zayıflık da iyi değil.

Eski bakan Varank’a sorular

Kurban Bayramı tatili sırasında yayınlanan bir video büyük ilgi gördü.

Mustafa Varank’ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Erdoğan bazı saray çalışanları ile basketbol oynarken görülüyor.

Amaç belli; Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili bazı kuşkular var, bunları gidermek ve Erdoğan’ın çok sağlıklı olduğunu göstermek.

Ancak görüntüleri izleyince insanın aklına ister istemez bazı sorular geliyor.

O halde Mustafa Varank’a soralım;

Bu video ne zaman çekildi?

Erdoğan’ın basketbol oynarken görüldüğü yer Okluk Koyun’daki yazlık sarayın spor salonu mu?

Eğer Okluk Koyu ise arkada görülen deniz ve karşı kıyı neresi, Okluk Koyu’nun karşısında binalar mı var?

Erdoğan top sürerken dışarısı aydınlık olarak görünürken pas verirken neden hava kararmış, sonra neden dışarısı tekrar aydınlık?

Erdoğan’ın sağlık durumu hepimiz için çok önemlidir.

AKP genel başkanının bazı sağlık sorunları olduğu çıplak gözle bile görülebiliyor.

Bu konuda herkesi tatmin edecek ve rahatlatacak açıklama yapılması gerekirken, çok sağlıklı olduğunu göstermeye çabalamak anlamsızdır.

DİKKATİMİ ÇEKEN ŞEYLER

İlk kez seçimden sonra da petrol fışkırdı

Uzun yıllardır seçim öncesinin sonra unutulan müjdelerine alışmıştık.

Bu seçim öncesinde de aynı şey oldu ve Gabar Dağı’nda petrol bulunduğu müjdesi verildi.

Bu öyle bir petroldü ki, hiç işlenmeden traktörün deposuna konabiliyordu.

Dünkü yazımda sordum; “Ne oldu Gabar petrolü?” diye.

Daha yazı henüz okunmadan bu kez Kato Dağı’ndan petrol müjdesi geldi.

İktidarın en militan gazetesi Sabah’ta yayınlanan habere göre Kato’da bulunan petrol Türkiye’yi kurtaracak.

Elbette “İnşallah” diyorum.

Kim istemez Türkiye’de petrol çıkmasını.

Ancak yine “İnşallah” diyorum bu petrol de Gabar Dağı petrolü gibi kısa süre sonra unutulmasın.