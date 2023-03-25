Erdoğan’ın ‘mezuniyet belgeleri’ paylaşıldı

Marmara Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, 1 Kasım 1991’deki resmi başvurusu üzerine gerekli inceleme ve işlemler yapıldıktan sonra dönemin rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz ve dekanı Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel’in imzalarıyla diplomasının verildiğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmara Üniversitesinden mezuniyet i ve diploması hakkında görsel ve yazılı basın ile sosyal medyada yer alan bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması için kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1974’te Üniversitelerarası Seçme Sınavı’na girdiği, bu sınavın sonucunda verilen resmi sonuç belgesiyle İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı ve 4 yıllık eğitim veren Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokuluna öğrencilik hakkı kazandığı, aynı yıl 2443 öğrenci numarası ile bu okula resmen kayıt yaptırdığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1980-1981 eğitim-öğretim yılı içinde sorumlu olduğu bütün derslerden başarılı olarak 1981 yılının şubat ayında öğrenimini tamamladığı vurgulanan açıklamada, “Talebi üzerine 3 Nisan 1981 tarihinde dönemin dekanının imzasıyla düzenlenen 440-687 numaralı bir ‘geçici mezuniyet belgesi’ kendisine verilmiştir. Söz konusu tarihte Yüksekokul, Ticari Bilimler Fakültesine dönüştüğünden Cumhurbaşkanımızın mezuniyet i, dönemin diğer mezuniyet leri gibi Ticari Bilimler Fakültesine kayıtlı olarak gerçekleşmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

“Ortaya atılan iddiaların hiçbir hukuki ve resmi dayanağı yoktur”

Marmara Üniversitesinin 1982 yılında kurulduğu anımsatılan açıklamada, İstanbul’da o sıralar faaliyet gösteren diğer akademi, enstitü ve yüksekokullarla birlikte Ticari Bilimler Fakültesinin de Marmara Üniversitesine bağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, üniversitenin kuruluşu esnasında bu fakülte ve diğer 3 fakültenin ”İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi” adı altında birleştirildiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

“1 Kasım 1991’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasını almak üzere resmi başvurusuna binaen gerekli inceleme ve işlemler yapılarak kendisine dönemin üniversite rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz ve fakülte dekanı Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel’in imzalarıyla diploma verilmiştir. Cumhurbaşkanımızın diploma kaydı, aynı bölümden mezun olanların diploma kayıtlarıyla birlikte, Marmara Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Diploma Defteri’nde bulunmaktadır. Diplomanın verildiğine dair kayıt 4694 kütük numarasına bağlı olup 8345 sayısı ile diploma numaralandırılmıştır.