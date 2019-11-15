Canlarım benim…

Erdoğan – Trump buluşmasında Türkiye’nin hangi sorunu çözüldü?…

Ya da şöyle sorayım:

Büyük (!) buluşmadan önce isteyip de alamadığımız neyi aldık bu buluşmada?..

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Mesela…

Büyük (!) buluşmadan önce Trump, PYD’nin “terör örgütü”, Ferhat Abdi Şahin’in (Mazlum Kobani) ve Fethullah Gülen’in “terörist” olduğunu kabul etmiyordu…

Yine kabul etmiyor…

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Mesela…

Büyük (!) buluşmadan önce ABD Temsilciler Meclisi, Cumhurbaşkanı’nın ve ailesinin malvarlıklarının soruşturulmasına ilişkin bir kanunu kabul etti…

Kanun halen iptal edilmiş değil…

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Mesela Halkbank davası devam ediyor…

Mesela Güvenlikli Bölge kurmamıza izin verilmiyor…

Mesela S-400’leri kurmamız halinde yaptırımların devreye sokulacağı bir kez daha söylendi…

Mesela Ermeni tehcirinin “soykırımı” olarak kabulü reddedilmedi sadece, senatoda görüşülmesi ertelendi. Demokles’in kılıcı tepemizde sallanıyor halen…

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Yani…

Erdoğan’ın isteyip de aldığı tek bir şey yok…

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İyi ama canlarım benim…

Neden yaptık bunca masrafı?..

Cumhurbaşkanımıza bir omuz boyu mesafede…

Ve dünya kamuoyunun gözleri önünde…

Hem de kendi gazetecilerimizden birinin (Sabah’tan Hilal Kaplan) Trump’a sorduğu soru nedeniyle aşağılanmak için mi?..

TRUMP RİCA EDİNCE TAHLİYE EDİLDİ…

Serkan Gölge isimli Türk asıllı Amerikalı gazeteci “FETÖ üyesi” olduğu iddiasıyla 3 yıldır hapishanedeydi…

Trump rica etti…

Erdoğan emir verdi…

Serkan Gölge tahliye edildi…

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Bu genç adam “terörist” ise neden tahliye edildi?..

“Terörist” değil idiyse neden üç yıl hapiste tutuldu?..

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Ve…

Bu ne biçim yargı?..

Hani yargımız bağımsızdı?..

Hani?.. Hani?.. Hani?..

ABİ N’OLUYO YA?..

Trump’ın “terörist değil” dediği Fethullah Gülen ve Ferhat Abdi Şahin; Erdoğan’a göre halen “terörist”…

Erdoğan’ın “terörist” dediği için üç yıl Türkiye’de hapis yatan Serkan Gölge ise Trump’a göre “terörist” olmadığı için serbest…

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Abi n’oluyo ya?..

Bu Trump’ın b.kunda boncuk mu var ki adam her istediğini alıyor…

Bizim ise hiçbir isteğimiz yerine getirilmiyor…

AIRBUS’LA İADE EDİLEN İLK VE TEK SİYASİ MEKTUP…

Trump – Erdoğan buluşmasında gerçek olan tek şey: O edepsiz, arsız, yüzsüz ve aptalca mektubun iade edilmesi…

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Oysa o mektup Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla da pekala gönderilebilirdi…

Seyahat için harcanan milyonlarca dolar ile halkımızın öncelikli ihtiyaçları görülürdü…

ASL hastası çocuklarımızın ilaçları getirilebilirdi…

Falan, falan, falan…

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Yani…

Ayranımız yok içmeye…

AIRBUS’la gidiyoruz bir aptalla görüşüp aptalca yazılmış bir mektubu iade etmeye…

MİLYONLARCA DOLARIMIZA YAZIK OLDU…

Erdoğan’ın Türkiye’deki seçmenlerine propaganda yapmak için taaa Amerika’ya gitmesine hiç gerek yoktu…

Muhtarlar çağrılırdı Saray’a…

Karınları doyurulur…

Ceplerine yol harçlıkları konur…

Sonra da…

Onlara hitaben yapılacak konuşma bütün televizyonlardan canlı olarak yayınlanırdı…

Böylece…

Hem Sayın Cumhurbaşkanımız yorulmaz (Ki her halinden belliydi çok yorulduğu)…

Hem de milyonlarca dolar paramız gitmezdi…

OYNAMAYIN ŞU SARI KAFAYLA

Hüsmen küçük oğlunu uyarmış…

“Oynama be kızanım çükünle, taş kesilirsin valla…”…

Küçük çocuk, “aaaa… serteşti bile” deyip bırakmış pipisiyle oynamayı…

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“Oynamayın şu sarı kafalıyla” diye diye dilimizde tüy bitti ama anlayan kim?..

İşte herif yine taş kesildi…