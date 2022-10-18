Erdoğan’ın iptal edilen Diyarbakır Mitingi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla Recep Tayyip Erdoğan, Bartın’daki facia olmasaydı, 15 Ekim’de Diyarbakır’da olacaktı.

Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında, İstasyon Meydanı’nda bir miting gerçekleştirecekti.

Kader işte! Bartın izin vermedi…

AKP’nin İktidara gelişinin daha 3. ayı dolmamıştı. Maden Kanunu’nda ilk değişikliği Ocak 2003’te gerçekleştirdi.

O günden bugüne onlarca değişiklik yaptı. Ancak bu değişikliklerin hiçbirinin kamu yararına olmadığı, yaşanan son facia ile tescillendi.

Esas konumuz olan Erdoğan’ın, Diyarbakır mitingine dönelim.

Erdoğan’ın mitingine günler kala Diyarbakır’da ilginç bir gelişme oldu.

12 Ekim 2022’de; 1980 darbesinde, adı işkence ve insanlık dışı muamele ile özdeşleşen Diyarbakır Cezaevi 1 günde boşaltıldı!

270 hükümlü ve 170 personel, Diyarbakır’daki diğer cevaevlerine nakledildi.

Erdoğan Temmuz 2021’de katıldığı bir programda, Diyarbakır Cezaevi’nin boşaltılarak, kötü anıların silinmesinin hedeflendiğini ve bir kültür merkezi olarak kullanılacağını ifade etmişti.

Cezaevi’nin iptal edilen miting öncesi boşaltılması; Erdoğan’ın konuşmasında, 2023 seçimleri öncesi önemli başlıklardan biri olacaktı.

AKP, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da kaybettiği seçmen kitlesi için geçmişte yaptığı açılım, saçılım politikalarının bir başka adımını, bu mitingde atacaktı.

Kader izin vermedi…

Bekleyeceğiz, göreceğiz. Diyarbakır mitingi büyük bir olasılıkla başka bir tarihte gerçekleştirilecek.

Yine darbe anayasası önümüzde engel denilecek, ana dil başta olmak üzere her türlü hakkı 2023 seçimleri sonrası yapacağımız yeni anayasa ile gerçekleştireceğiz denilerek bitirilecek.

Hatta boşaltılan cezaevi müze olsun da denilebilir!

Bu mesajın kime gideceğini elbette siz çok iyi anladınız.

Bu mesaj, Diyarbakır halkına değil 1980’de Diyarbakır Cezaevi’ni çoğunlukla hangi örgüt doldurduysa mesaj onadır!

2023’te oyunuzu verin, hakkınızı alın!

2023 seçimlerinin ardından, Diyarbakır bir Cumhuriyet şehri mi yoksa BOP’un başkenti mi olacak hep birlikte göreceğiz.

Hiçbir kadına, hiçbir erkeğe, hiçbir etnik ve dinsel yapıya özgürlük getirmediği ortada olan BOP’u artık herkes görmeli ve parlamenter rejime dönüş için birleşmelidir…