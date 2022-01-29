Erdoğan’ın Giresun mutsuzluğu: Toplantı yerlerini ve kalabalığı beğenmedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Giresun’da düzenlenen AKP Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Erdoğan toplantı salonunu beğenmeyince önce Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu daha sonra da il başkanını yanına çağırıp eleştirdi. Toplantı salonunu düğün salonuna benzeten Erdoğan, “Bizi buraya sıkıştırmayın” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz gezileri kapsamında Giresun’a gitti. AKP Danışma Meclisi Toplantısı’na katılan Erdoğan, toplantı salonunu beğenmeyince organizasyonu düzenleyenlere tepki gösterdi.

ÖNCE BAKANI ÇAĞIRDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu yanına çağıran Erdoğan, “Mehmet, yani biz bu Giresun’da maalesef buranın dışında hiçbir yer bulamadık mı? Ufacık salonlar. Giresun’un gençlerine bu yer yetmez” dedi.

“BASİT BİR DÜĞÜN SALONU”

Bakandan kısa süre bilgi alan Erdoğan daha sonra Giresun AKP İl Başkanını yayına çağırdı. Bir süre de il başkanıyla görüşen Erdoğan daha sonra konuşmasına devam ederek şunları söyledi:

“Bugün 3 bin 500 kişilik salon bitti. Öyle bir salonun bittiği yerde böyle bir yerde bu toplantı yapılmaz. Öyle bir yer açıyoruz gelip böyle bir yerde toplantı yapıyoruz, bu olmaz. Başka eksikler varsa o da giderilirdi ve bu toplantı 3 bin 500 kişilik salonda yapılmalıydı. Kongreye geldik, basit bir düğün salonunda yaptık yine. işte 500-700 kişilik bir salon. AK Parti’yi, bizi böyle yerlere tıkıştırmayın. İnşallah bunun rövanşını yaz başlarında bu büyük salonda yapmamız lazım. İşin hakkını vermemiz gerekiyor. ”