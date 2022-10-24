Erdoğan’ın, Diyarbakır’da verdiği mesaj!

Erdoğan’ın, Bartın faciası nedeniyle ertelenen Diyarbakır mitingi, 23 Ekim’de gerçekleşti.

1 milyon 800 bine yakın nüfusu olan Diyarbakır’da, mitinge katılımın, 70 bin civarı olduğunu söyledi.

Bölge illerden gelenlerle birlikte ulaşılan bu sayıya bakılırsa Diyarbakır halkı mitinge, pek ilgi göstermemiş gibi gözüküyor.

Erdoğan’ın konuşmasının en dikkat çekici bölümlerinden birisi, ( 18 Ekim’deki yazımızda söylediğimiz gibi ) Diyarbakır Cezaevi’nin müzeye çevrilmesiydi.

1980 darbesinde; Diyarbakır Cezaevi’ni dolduran tutukluların, büyük bir çoğunluğu hangi örgüte mensup ise o örgüte ya da devamına bir mesaj verildiğini ve mesajın da gereken yere ulaştığını düşünüyorum…

Açılım, gelecek cevaba göre şekillenecektir.

Erdoğan’ın konuşmasının bir diğer önemli bölümü de sadece Diyarbakır değil Irak da Suriye de güvenli olmalıdır, mesajıdır.

Bölgedeki ve dünyadaki popüler ifadesi ile Irak’ın tek özerk bölgesi ve Suriye’nin kuzeyi ile “normalleşme” gerçekleşebileceği görülüyor.

Vizesiz geçiş daha da açık bir ifade ile sınırın olmadığı bir geçiş ya da bütünleşme olarak bile algılanabilir!

Elbette her alanda büyüyoruz söyleminden herkes farklı bir anlam çıkaracaktır.

İşte burada yeni anayasa devreye sokularak çalışma yürütülmek istenmektedir.

Bir diğer önemli başlık da isim vermeden, Edirne’de cezaevinde yatmakta olan Demirtaş’ın etnik yapısı üzerine söyledikleriydi.

Genel anlamda; bu Kürt değil, bu Türk değil, bu dinden değil, şu bizim mezhepten değil gibi bakmak halkı ayrıştırmak değil midir?

Halkı kin ve nefrete sürüklemek değil midir?

Kaldı ki Demirtaş cezaevinde, etnik yapısından dolayı yatmıyor…

Devletlerin ve devlet adamlarının; yurttaşlarına, ülkesinin ve milletinin birliğinden yana olup olmamalarına bakarak değerlendirmesi en doğrusudur.

İnsanların, etnik ve dinsel yapıları öne çıkarılarak siyaset yapmanın çok tehlikeli sonuçlarını komşularımızda görüyor ve yaşıyoruz…

Böyle bir yaklaşım, ülkeyi seçime mi yoksa kargaşaya mı hazırlar?