Erdoğan’ın da hevesi vardı ama…

Madam Hayganuş’un kocası Agop ölüyor…

Hayganuş çok üzgün…

Sevgili kocasının mezarının başında oturmuş:

Ağıt yakıyor…

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Komşuları, arkadaşları da elleri önlerinde…

Bu dramatik anı, saygı içinde sessizce izliyorlar…

Hayganuş’un, Agop için yaktığı ağıt, herkesin gözlerini yaşartıyor:

“Ah Agop Efendi ah…

Sen ne güzel ne alim adam idin…

Fransızca bilir idin…

İngilizceyi, Alamancayı fevkalade konuşur idin…

Sen edebiyattan, fizikten, kimyadan, riyaziyeden çok iyi anlar idin…

Hatta şiir bilem yazar idin…”

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İzleyenler suskunluk içinde…

Hayganuş’un ağıtının bitmesini bekliyorlar…

Ama…

Hayganuş’un Agop’a sıraladığı övgüler bir türlü bitmek bilmiyor…

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Biri dayanamıyor ve patlıyor:

“Yahu Madam Hayganuş, amma da büyüttün ha!..

Agop’u hepimiz tanır idik…

Rahmetli hiç de dediğin gibi bir adam değil idi…

Mesela, Fransızca filan bilmez idi…

Şiir de yazmaz idi…

Az biraz okuması, yazması var idi, hepisi o kadar…”.

★

Madam Hayganuş, komşusunun bu sözlerini duyunca hemen ağlamasını kesiyor…

Başını kaldırıyor…

Gururlu bir sesle şu cevabı veriyor:

“Evet doğru söylersin lâkin heves eder idi…”.

★

Erdoğan’ın da ne güzel hevesleri vardı…

İçinde bulunduğumuz bu yıl…

Kişi başına düşen milli gelirimiz:

25 bin dolar olacaktı…

Ama sadece:

8000 dolar oldu…

★

İhracatımız 500 milyar dolar olacaktı…

225 milyar dolarda kaldı…

★

Enflasyon yüzde 5’e düşecekti…

Halen yüzde 60’larda…

★

Mars’a gidecektik…

Kars’a bile:

Gidemiyoruz…

★

Ama olsun…

Agop gibi Erdoğan’ın da: Hevesi var idi…



Şakacı

Nureddin Nebati:

“Fiyat istikrarını yavaş yavaş sağlayacağız…

Bilerek:

Ani yapmıyoruz…”.



İşi biliyor

Erdoğan’dan gelen talimatların gereğini yerine getirmesiyle ünlü Abdülkadir Selvi…

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nde düzenlenecek panelde:

Akademisyenler…

Medya mensupları…

İle…

Yapay zekâ ve algoritmalar alanında uzmanlara…

Sahte haberler…

Ve…

Dezenformasyonu anlatacakmış…

★

Askerde hırsızı:

Depo çavuşu yaparlarmış…

Neden?..

İşi bildiği için…

Ayıptır yahu…

Cezaevlerindeki elektrik harcamalarını, tutuklu ya da hükümlülerden tahsil ediyorlar…

Kasım 2022 faturasında 1 lira olan kilovat saat ücreti…

17.11.2022 tarihli faturada 5,03 liraya yükseltilmiş…

Gerekçe:

Cezaevlerinin bakanlıkça…

Ticarethane statüsüne alınmasıymış…

Neden?..

Cezaevleri ürün üretip sattığı ve döner sermayeden finanse edildiği için…

★

Ağırlaştırılmış müebbet yatacak olan bu insanlar…

Ailelerinden gelen üç-beş kuruşla geçinmek zorunda…

★

Efendiler…

Bu insanların suçları sabitse…

Zaten özgürlüklerinden mahrumlar…

Ama…

★

Onlara verilen cezaya ek olarak…

Bir de ayrıca:

Para cezası gibi:

Elektrik faturası kesmek:

Kanunî olsa bile…

Hukukî olabilir mi?..

Ayıptır yahu…

Utanırlar mı?

Türkiye’mizi…

Osmanlı’nın…

400 yıl boyunca yönettiği:

Avrupa ve Arap ülkelerinden borç dilenen bir ülke haline getirenler…

Bu beceriksizliklerinden:

Utanırlar mı?..

Atalar ve hatalar

Hem dedesi ve hem de büyük dedesi haham olan Karl Marks:

Bütün dinlerden…

Ve…

Büyük sermaye sahiplerinden:

Nefret ediyordu…

Çünkü ona göre din:

Afyondu…

Büyük sermaye ise:

Emek hırsızı…

★

Marks’ın babası, ailesini:

Yahudi karşıtı kanunlardan koruyabilmek için:

Protestanlığa geçiş yapmış:

Liberal bir avukattı…

★

Annesi:

İlerleyen yıllarda…

Ünlü Philips şirketini kuracak zengin bir Yahudi ailenin:

Kızlarından biriydi…

★

Canlarım…

Gerçek bir demokraside…

Fakir ve eğitimsiz bir aileden…

Dünyanın en zengin kişisi doğabileceği gibi…

★

Zengin bir aileden:

Gezegende var olan her şeyi…

Herkesle eşit paylaşmak isteyen…

Samimi bir:

Komünist de çıkabilir…

★

Sözümün özü:

İnsanlar Atalarıyla…

Ya da:

Geçmiş hatalarıyla değil…

Bugünkü halleriyle:

Değerlendirilmeli…

★

Eğer…

Toplum olarak bunu başarırsak…

Bir süre önce karşıtı olduğumuz kişilerden:

Nefret etmez…

İntikam peşinde koşmayız…

Neden acaba?

AKP yıllardır eleştirdiği 1950 öncesi CHP’sinin kopyası olurken…

Aynı süreçte CHP:

Her türlü inanca ve düşünceye saygılı…

Hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı ilkesinden vazgeçmeyen…

AKP’nin başarılı olduğu ilk 6 yıldaki kadar:

Küresel…

Liberal…

Demokrat…

Bir siyasi parti oldu…

★

Kader mi?..

Akılcılık mı?..

Uyarmış ama…

“Herhangi bir kimse, bir şahsı; içlerinde bu şahıstan daha ehil kimse bulunduğunu bildiği halde, on kişi üzerine âmir tayin ederse, Allah’a, Resulullah’a ve Müslümanlara hıyanet etmiş olur.”

★

Hz. Muhammed…

Günümüz Türkiye’sini yönetenleri…

1400 sene önce uyarmış…

Ama:

Faydası olmamış…

Seçime gerek yok

“YSKnın nasıl karar verdiğini zaten biliyoruz, başvursak ne olacak?..” diyerek çaresizliğini kabul eden Kemal Bey:

Aday gösterilir…

Ve…

Seçimi de kazanırsa…

Ve fakat…

★

YSK hakimleri:

“Cumhurbaşkanlığı seçimini Sayın Recep Tayyip Erdoğan kazandı” derse…

Kemal Bey:

“YSKnın nasıl karar verdiğini zaten biliyoruz, başvursak ne olacak?..” mı diyecek?..

★

O halde:

Neden seçim yapıyoruz ki?..

CHP, Meclise bir anayasa değişikliği teklifi versin…

Erdoğan’ın görev süresini…

Seçimsiz:

5 yıl uzatsın…

Unutmayın

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan…

Erdoğan’ın:

“Bütün ülkeler ekonomimizdeki başarıyı kıskanıyor” dediği bir süreçte…

Bakın…

Neler söyledi:

“Reel sektörü adeta yıldırma noktasına getiren kredi prosedürleri bitmek bilmiyor ve kredinin aktif hale gelmesi de bir türlü gerçekleşemiyor…”.

★

Erdal Bey…

Yaralı kartalın verdiği zarardan…

Yarasını onaranların da “sorumlu” olduğunu:

Lütfen unutmayın…

Zira…

O kanadı sürekli onaranlardan biri de:

Sizsiniz…