Erdoğan’ın canlı yayındaki sözlerine Akşener’den tepki

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “Öcalan’ın, Demirtaş’ın oradan vermiş olduğu mesajlardan rahatsız olduğu ortada bir gerçek” sözlerine tepki göstererek, “Allah muhabbetinizi arttırsın” dedi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da “Bir Öcalan’ın sözcülüğünü yapmadığı kalmıştı” diyerek tepkisini ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı televizyon programında Selahattin Demirtaş’a yönelik “Edirne’deki İmralı’dakine hesap verecek” sözlerine ilişkin “Ne anlatmak istediniz?” sorusuna, “Onu aslında Abdullah Öcalan’a sormak lazım” şeklinde yanıt verdi.

Erdoğan ayrıca “Öcalan, Demirtaş’ın açıklamalarından rahatsız şeklinde devletin elinde bir bilgi mi var?” sorusuna da “Var ki söylüyorum” yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Öcalan’ın, Demirtaş’ın oradan vermiş olduğu mesajlardan rahatsız olduğu ortada bir gerçek” sözlerine sosyal medya hesabından yanıt vererek “Allah muhabbetinizi arttırsın” şeklinde tepki gösterdi.

CHP’Lİ ÖZKAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Erdoğan’ın sözlerine tepki göstererek, “Bir Öcalan’ın sözcülüğünü yapmadığı kalmıştı” ifadelerini kullandı.

“BUNU ANCAK ÖCALAN’LA GÖRÜŞEN BİRİ BİLİR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ise, “‘Öcalan, Demirtaş’ın açıklamalarından rahatsız’ ise bunu ancak Öcalan’la görüşen biri bilir. Peki Öcalan’la görüşüp bu konuyu Cumhurbaşkanı’na aktaran kişi kim? İmralı’yla temaslara başlandığına göre seçim yakın herhalde” ifadelerini kullandı.